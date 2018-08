CEARTE prepara concorrente da Rússia aos "jogos olímpicos" das profissões

A comitiva russa, composta pela concorrente, pela jurada, pela coordenadora do concurso na Rússia, e ainda, por uma equipa de reportagem de um canal de televisão russo, destacou a qualidade de formação do CEARTE.

Nos últimos dias, o Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) recebeu o estágio de preparação da comitiva russa que irá participar no EuroSkills - Campeonato Europeu das Profissões, na Hungria, no final de setembro.

O estágio, que decorreu num dos pólos do CEARTE, localizado em Semide, no concelho de Miranda do Corvo, consistiu na realização das provas da profissão de "Serviço de Restaurante-Bar", com a supervisão de Paulo Pereira, formador do CEARTE e jurado dos campeonatos "Skills" desde há seis anos (ao todo, soma já 3 participações em campeonatos mundiais e 3 em campeonatos europeus).

A prova tem a duração de três dias e é composta por tarefas exigentes que avaliam a performance nos vários estilos de serviço praticados no setor da Hotelaria: Serviço de Bar e Lounge, Bistro, Fine Dining e Banquete. Assim, a concorrente russa teve a oportunidade de treinar tarefas como fazer a mise-en-place, descascar fruta com talheres, preparar cocktails, identificar especiarias, preparar um centro de mesa, decantar vinhos, preparar uma mesa de buffet, ou ainda, dobrar guardanapos de pano.

A comitiva russa, composta pela concorrente, pela jurada, pela coordenadora do concurso na Rússia, e ainda, por uma equipa de reportagem de um canal de televisão russo, destacou a qualidade de formação do CEARTE, bem como a capacidade de ensinar e a boa disposição dos portugueses. "Somos povos muito parecidos e os nossos alunos conseguem aprender muito bem com os vossos formadores", explicou Yulia, a coordenadora do Skills na Rússia.

Esta é já a terceira vez que a Rússia confia no CEARTE a preparação dos seus formandos para aqueles que são os "jogos olímpicos das profissões", e o país tem mesmo interesse em estabelecer um protocolo de intercâmbio e equivalências com o CEARTE.

Luís Rocha, Diretor do CEARTE, considera a vinda da comitiva russa um "distinção internacional" da qualidade da formação do CEARTE na área de Restaurante-Bar, a juntar ao facto de a instituição já ter formado três alunos campeões nacionais nesta área.

Coimbra, 26 de julho de 2018