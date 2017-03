Partido da Terra-MPT repudia o anúncio da "nova revolução energética" do Presidente Trump

Lisboa, 29 de Março de 2017 - O Partido da Terra - MPT repudia veementemente o anúncio hoje feito pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma "nova era" na produção de energia, emblematicamente rodeado de mineiros de carvão numa cerimónia na Agência de Proteção do Ambiente norte-americana. Donald Trump declarou a reversão da maior parte da regulamentação de política climática lançada pelo seu antecessor, Barack Obama, em 2010 e anunciou o incremento da exploração de carvão.

O MPT manifesta perplexidade por este retrocesso na política norte-americana sobre aliterações climáticas e clarifica que a defesa da indústria do carvão nada tem a ver com o presente "estado de espírito" de Trump, nem com a sua atitude, uma vez que não foi o "Clean Energy and the Recovery Act" de 2010 - quadro legal e financeiro central na política energética da Administração Obama - que foi o responsável pela decadência desta indústria, mas antes o aumento da produção de gás natural mais barato e a diminuição da sua procura.

Depois de ter classificado as alterações climáticas como uma "mistificação" ou "uma invenção chinesa", o anúncio que Donald Trump fez hoje do incremento da produção de energia a partir de combustíveis fósseis dificultará o cumprimento das metas previstas no Acordo de Paris, o que se traduzirá num perigoso revés para o compromisso histórico aprovado por aclamação por representantes de 195 países em Dezembro de 2015.

O Partido da Terra -MPT apela ao povo norte-americano para que aconselhe o seu Presidente a voltar atrás na sua desastrosa decisão e lembra que a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta não pode esperar!

Mafalda Sousa