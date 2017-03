KidZania recebe a Páscoa na Escola de Surf e na Fábrica de Bolachas

Lisboa, 29 de março de 2017 – A KidZania vai ter um horário especial, duas novas atividades e muitas surpresas nestas férias da Páscoa.



A Escola de Surf Ambre Solaire é um espaço onde as crianças aprendem as regras sobre a exposição solar e ficam a conhecer as principais técnicas do surf. Esta nova atividade da KidZania tem como principal foco as Cinco Regras de Ouro do Sol Saudável para uma exposição solar correta, recomendadas pela Ambre Solaire, com o objetivo de incutir nos mais pequenos os bons hábitos da proteção solar para se tornarem verdadeiros Heróis do Sol Saudável.



Depois de colocarem o protetor solar, os surfistas vão conhecer os equipamentos de surf e aprender, de forma prática, as principais técnicas para “surfar” as ondas. A atividade está finalizada quando os pequenos surfistas “saltam para o mar” e, com o auxílio de óculos 3D, experienciam a verdadeira sensação do surf.



A Fábrica de Bolachas Artiach Dinosaurus é o estabelecimento onde as crianças põem as mãos na massa e tornam-se autoras das famosas bolachas de cereais. Ao recriar o ambiente industrial de uma fábrica, as crianças transformam-se em engenheiros alimentares responsáveis por todas as fases do processo do fabrico de bolachas. Com o recurso a uma réplica de uma verdadeira máquina de bolachas, os mais novos misturam os ingredientes, enformam, cozem e empacotam as bolachas. No final da atividade são convidadas a levarem consigo o produto do seu trabalho.



As surpresas da Páscoa não ficam por aqui, a KidZania vai ter animação de rua, com a KidZBand - a banda do Urbano, Vita e Bache - que traz as novas músicas da KidZania, e o Jogo da Páscoa, com uma caça aos ovos da Páscoa pelas ruas da Cidade das Crianças.



As férias da Páscoa têm programa e horário especial para garantir a todos os seus visitantes umas férias inesquecíveis.



Horário Especial de Páscoa – 5 a 18 de abril

· Sábados, Domingos e Feriados – 11h às 19h

· Dias úteis – 10h30 às 18h

· Encerrado 10 e 16 de abril



Tabela de Preços

· Crianças dos 0-2 anos – gratuito

· Crianças 3-4 anos - 14€

· Crianças 5-15 anos - 22€

· Adulto - 10€

· Senior +65 - 8€

Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico, localizado no Dolce Vita Tejo, um Centro Comercial de referência a nível nacional e internacional. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito “brincar aos adultos”, aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica.

Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou modelo. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial, os kidZos, com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita.

O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras. A mais recente distinção foi feita pelo site de viagens TripAdvisor, que atribuiu ao parque temático, pelo 2º ano consecutivo, o Certificado de Excelência 2016.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Ambre Solaire, Artiach Dinosaurus, Barraqueiro, Bom Petisco, Bosch Car Service, CGD, Charon, Compal, CTT, EDP, Expresso, Fábrica de Óculos, GALP, INEM, Johnson Baby, Kelly, LIDL, McDonald’s, Olá, Ordem dos Farmacêuticos, Pizza Hut, Plátano Editora, PSP, RFM, SIC, Solinca/Manz, Um Bongo, A Vaca que ri e Mini Babybel, Vetzania e Visão.