Poemas inúteis: Torto

Clóvis Campêlo

Quando a morte a ti trair

e enganar-te a inteligência,

não penses pedir clemência,

nem peças para sair.



Vista-se com domingueira,

enfeite o leito com flores,

disfarce com mil odores

a hora que é derradeira.



No entanto, se alguém em "ais"

liberta gritos primais

em ânsias de despedida,



mostre-lhe um riso morto

- o certo se escreve torto -

e apenas é o fim da vida!



Recife, 1991

