Feminismo Negro e Interseccionalidade



Museu Afro Brasil em parceria com o Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo promovem no próximo dia 29 de novembro, às 15h, no auditório Ruth de Souza, no Museu Afro Brasil a Conferência Internacional "Feminismo negro e interseccionalidade: desafios para a luta das mulheres negras nos EUA e no Brasil contemporâneos". Participam da atividade as professoras Patrícia Hill Collins, do departamento de Sociologia da Universidade de Maryland (EUA), Ísis Aparecida Conceição (UNILAB/UFBA) e Eunice Prudente (USP). A atividade é gratuita.

com Patricia Hill Collins









As vagas já estão esgotadas, mas o Fórum Permanente fará a transmissão Ao vivo do evento pela internet.



Onde e Quando

29 DE NOVEMBRO, DAS 15H ÀS 18H00

MUSEU AFRO BRASIL - Parque Ibirapuera



Transmissão

O evento será transmitido AO VIVO pelo Fórum Permanente AQUI

Além da transmissão o Fórum Permanente fará os relatos críticos das mesas de debates.



