Maquiador ensina fazer makes arrasadoras de Halloween

Gabriel Arcanjo, profissional da Giulia Morais Especialidades, explica como fazer os desenhos

Quer arrasar nas festas de Halloween? Gabriel Arcanjo, maquiador da Giulia Morais Especialidades, ensina como fazer makes perfeitas, desde desenhos mais simples aos mais elaborados.



Primeiro eu utilizo um primer para o rosto, assim a maquiagem irá durar a noite toda. Começo aplicando uma base branca em todo rosto. Com o lápis preto bem macio eu faço o contorno dos olhos e do rosto, como de uma caveira. Esfumo esse lápis preto e vou criando contornos no formato do crânio.Com a sombra roxa eu faço o contorno da testa , bochechas e olhos. Faço o desenho dos dentes no formato dos lábios.

Agora é só seguir as sugestões do profissional e fazer as maquiagens em casa. Depois é só sucesso na noite do Halloween, comemorado nesta quarta-feira, dia 31.



CRÉDITOS GIULIA MORAIS COSMETICOS



Vanessa Haddad /Vhassessoria