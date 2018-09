Tinta usada para colorir os cabelos não pode ser usada nas sobrancelhas

As sobrancelhas merecem sempre atenção especial. Seu destaque é imprescindível para realçar o embelezamento do olhar, no entanto, a harmonia entre a cor do cabelo e a da sobrancelha não se dá, necessariamente, com a mesma cor e a realização incorreta da pigmentação podem causar riscos à saúde.

Muitas pessoas gostam de mudar a cor dos cabelos, mas algumas esquecem de combinar com o tom das sobrancelhas, com isso, muitas vezes, se perde a naturalidade e a harmonia facial. É preciso alguns cuidados na hora de colorir os pelinhos sobre os olhos. Segundo Jane Muniz, mestre em Visagismo Facial e presidente do Spa das Sobrancelhas, marca pioneira em embelezamento do olhar, não se pode usar a mesma tintura neste processo de mudança da cor dos fios.

"Os fios das sobrancelhas possuem espessuras distintas dos fios dos cabelos. Existe uma tinta apropriada para colorir os pelos das sobrancelhas. Tinturas de cabelo não devem ser usadas nas sobrancelhas e cílios, por serem muito agressivos a estas regiões do corpo e podem provocar riscos à saúde da pele e dos olhos.

A tinta para sobrancelha atende protocolos específicos de acordo com a especificidade da área de atuação quando nos referimos aos pelos do e a pele do rosto", explica a fundadora do Spa das Sobrancelhas.

A maior referência em Design de Sobrancelhas explica que o tempo para colorir ou descolorir as sobrancelhas também é diferente dos cabelos:

"A intensidade da cor para claro ou escuro vai variar de acordo com o tempo de repouso do pigmento nas sobrancelhas - quanto maior o tempo, mais escura será a cor do pigmento. É importante acompanhar a reação do pelo durante o processo para entender as diferentes necessidades, tais como: intensidade da cor, altura de tom e cobertura de pelos brancos".

Jane também explica que o tom da sobrancelha não é o mesmo do cabelo.

"A cor da sobrancelha deve acompanhar alguns graus de clareamento para criar harmonia com o look, mas é um tom um pouco mais escuro. Por isso, é indicado depois de colorir os cabelos procurar um bom centro de embelezamento do olhar", completa.

O tempo de duração do resultado da coloração é de até 30 dias, dependendo do pelo e dos cuidados que a cliente possui.

"O que ocorre é o crescimento do fio a necessidade de retoque a medida que cresce. Muitos acreditam que os pelos das sobrancelhas, cílios ou qualquer outro pelo do corpo estão sempre do mesmo tamanho porque não crescem, enganam-se, os pelos estão em constante crescimento sempre se renovando. Nas sobrancelhas, o ciclo de cresci­mento do pelo (nascimento, repouso e queda) tem duração média de 3 a 5 meses.

Jane também revela que as indicações para colorir os pelos da sobrancelha vão além da mudança da cor dos cabelos.

"A coloração dá a impressão de volume, com resultado natural, já que os pelos mais claros e mais finos ficam mais visíveis. Em geral, os homens e mulheres procuram para colorir os pelos brancos. É um excelente serviço para valorizar ainda mais o olhar desde que orientado por um profissional que atua dentro dos conceitos de visagismo".

Cuidados após a coloração

"Sabemos que todo cuidado com a sobrancelha é necessário independente da transformação que os fios passem. Além de todos os benefícios do Nutrifix que nutre, hidrata e fortalece o pelo e estimula o crescimento dos feios, dando um aspecto saudável ao olhar. Este produto considerado o anjo da guarda das sobrancelhas, as mantém penteadas e disciplinadas o dia inteiro", finaliza a empresária.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista