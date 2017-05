Iris Apfel posa para as lentes do fotógrafo brasileiro Yuri Graneiro

Ele buscou tendências de moda em Nova York

Com roupas sempre muito coloridas, óculos maximalistas, Iris Apfel, de 95 anos, nunca passa despercebida. Adecoradora, considerada um ícone da moda, posou para as lentes do fotógrafo Yuri Graneiro, e é claro com seu look de estilo icônico e acessoriros extravagantes.

Em uma de suas passagens por Nova York para caçar tendências o fotografo é recebido por Iris Apfel na Loja Mancy's, maior loja de departamento da capital, onde posa para as lentes do fotógrafo Yuri Graneiro após um longo bate papo falando sobre vida, moda, comportamento e tendência.A adolescente mais velha do mundo,como ela mesma se define, sabe como ser autêntica. Para a decoradora,um vestido preto básico pode ser multiplicado em outros 27, basta trocar os acessórios. A empresária tem uma serie de frases que diz o que ela gostaria de ver nas ruas(Street Style) e nas passarelas.

"Moda você pode comprar, mas estilo você tem", disse ela em uma entrevista.

Entre 2005 e 2006, Apfel foi temada exposição "Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection", queaconteceu no Metropolitan Museum; em 2007, apresentou peças de seu guarda-roupapara o livro "Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel"; em 2011, fechou parceria com a M.A.C para lançar uma coleção de maquiagem; e ainda anunciou,para 2013, uma linha de óculos em colaboração com a marca eyebobs.

Foto Yuri Graneiro