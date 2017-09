Times Square Chronicles destaca exposição multimedia de Santiago Ribeiro na Times Square.

As peças do Times Square fazem parte da exposição internacional do grupo Surrealism Now, um projeto em andamento que Ribeiro começou em 2010 para mostrar o trabalho de artistas surrealistas de todo o mundo. Ele concebeu o movimento do Surrealismo Internacional em Coimbra com uma grande exposição organizada por Bissaya Barreto.

Enquanto Ribeiro continua planejando a próxima fase do projeto, ele está testando espaços expositivos inovadores, como o Times Square. Sua ambição para o Inverno de 2018 é lançar a maior exposição mundial de arte contemporânea do surrealismo na Europa. A exibição inicial de pinturas, desenhos, arte digital, fotografias e escultura - com mais de 100 artistas de 48 países participantes - deverá ser exibida em vários museus, monumentos e espaços públicos em todo o país.

Os seguintes links são acerca do trabalho de Ribeiro destacado em U.S. embassy in Lisbon; New York City News; Portuguese American Journal, Digital Meets Culture, Pravda in Portuguese, Diario de Notícias de Madeira, Campeão das Províncias, República Portuguesa, Global.pt; Spain's Pressenza; nos orgãos de comunicação franceses Le Parisien, Bel 7 Infos e 75 Agende Cuturel; no norte americano Don 411 News, da Bulgaria Novosiane e tantas outras infindáveis publicações.

Para além do grande investimento pessoal algum patrocínio vem da Fundação Bissaya Barreto, Camâra de Condeixa a Nova House e pelo norte americano MagicCraftsman Studio.