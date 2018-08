Dia 02/09: Sarau de Poesias "Inconfidente Mineiro"

Por : Pettersen Filho

Para os amantes da Cultura, Literatura e da Boa Musica, Dia 02/09, tendo por Apresentador o Cantor e Musico Maurílio Marks, dentre outras atrações, mais um Sarau de Poesias Inconfidente Mineiro, à partir das 13:00 hs, no Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro, em convênio e apoio com o Hostel Homônimo, Belo Horizonte, à Av. Deputado Anuar Menhem, 1075 - Santa Amélia, Região da Pampulha.

Tendo por público alvo Poetas, Músicos, Artistas e Escritores, além de aficionados com o tema, o Sarau de Poesias "Inconfidente Mineiro", sempre capitaneado por Cantor, Compositor e Interprete, ainda a ser escalado , é aberto ao público em geral, e com inscrições de participação já abertas, junto ao site www.inconfidebtemineiro.com.br ou pelo telefone/zap (31)996650965, sob patrocínio do Cerimonial Hostel Inconfidente Mineiro.

Evento já consagrado, em seu segundo anos de realização, ocorre uma vez por mês, sempre ao primeiro Domingo do mês, em que os microfones ficam abertos ao público, poetas e escritores, entre uma musica e outra, dentre a apresentação dos Músicos, com muita MPB e cerveja gelada, saboreada entre petiscos, no Bar & Restaurante Inconfidente Mineiro, pedidos à la carte.

Ingresso de colaboração artística, destinado a pagar o couvert do Musico de R$5,00 (Cinco Reais). (Sobre o Autor, e a Obra, acesse:http://www.abdic.org.br/index.php/home-5/279-inconfidente-mineiro-ilustracoes-poesias ).

Sarau que quase sempre conta com a presença maiúscula de Poetas e Contadores de causo, podemos citar Emerson Bastos, Carlos Lucena, o Poeta Pettersen Filho, dentre outros, é apresentação imperdível no Domingo em Belo Horizonte, das 13:00 às 17:00 hs.

Para os que são de fora o Hostel oferece acomodação, com suítes individuais a partir de R$68,90, mediante reserva antecipada no sitewww.inconfidebtemineiro.com.br ou pelo telefone/zap (31)996650965, sob patrocínio do Cerimonial Hostel Inconfidente Mineiro.

Sobre o Poeta Pettersen Filho, saiba mais em : http://www.abdic.org.br/index.php/1611-antuerpio-pettersen-filho

(... http://www.abdic.org.br/index.php/1618-ainda-inconfidente-ainda-mineiro-dia-05-03-sarau-poetico-inconfidente-mineiro )

Antuérpio Pettersen Filho, membro da IWA - International Writers and Artists Association, é advogado militante e assessor jurídico da ABDIC - Associação Brasileira de Defesa do Individuo e da Cidadania, que ora escreve na qualidade de editor do periódico eletrônico "Jornal Grito do Cidadã"

