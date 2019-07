Angola prepara mais de cinco milhões de hectares para plantio

Luanda, 29 jul (Prensa Latina) Angola prepara hoje 5,6 milhões de hectares de terra para o início em outubro da campanha agrícola 2019-2020, anunciou o vice-ministro de Agricultura e Pecuária José Carlos Bettencourt.

Mais de 1,4 milhões de famílias camponesas estão previstas no plano para produzir 2,5 milhões de toneladas de cereais, 12 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, e seis milhões de toneladas de frutas.



São projeções que dependem de muitos fatores, muitos dos quais fora do alcance do homem, explicou Bettencourt.



Em relação aos subsídios de combustível para produtores agrícolas e pescadores, disse que entrará em vigor uma vez que se torne efetivo o aumento de preços que está previsto.



Em Angola, um litro de petróleo custa 38 centavos de dólar (no câmbio oficial) e de gasolina, 46 centavos.



O Governo anunciou desde ano passado uma subida dos derivados de hidrocarbonetos, mas ainda não divulgou o valor do incremento.



Em referência às empresas beneficiadas, explicou que elas deverão regularizar sua documentação econômica, de maneira que tenham um programa de consumo dos combustíveis para se beneficiar do subsídio, que será de 45%.



Com essa proteção, pretendemos que o setor se torne mais competitivo no sentido de aumentar seu peso específico na estratégia de diversificação econômica, disse o vice-ministro.



Angola importa cerca de 50% dos bens alimentares que consome. Através do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações, o executivo pretende reverter essa situação.



