Pelo menos 30 mortos em ataque na Síria

Damasco, 28 de abril (Prensa Latina) Mais de trinta pessoas perderam a vida hoje em um ataque a caminhão-bomba na cidade síria de Afrin, localizada no norte da província síria de Aleppo, perto da fronteira com a Turquia.

Um caminhão-tanque extraído com grandes quantidades de explosivos explodiu em frente a uma sede dos grupos armados apoiados pelo exército turco na cidade, informou a mídia local.







Eles indicaram que a explosão também causou mais de 30 feridos, a maioria deles graves e foram transferidos de ambulância para a Turquia.







O ataque também causou incêndios e grande destruição no local.



Em janeiro de 2018, o exército turco e os grupos armados apoiados por ele ocuparam a cidade de Afrin e dezenas de aldeias no norte da Síria, após uma operação militar chamada Ramo de Olivo na Turquia.







Damasco repetidamente chamou a presença de forças turcas na região ilegal e pediu que Ancara os retirasse.







ga/fm/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30894&SEO=pelo-menos-30-mortos-em-ataque-na-siria