Igualdade de gênero se reúne no fórum regional da mulher no Chile

Santiago, Chile, 28 de janeiro (Prensa Latina) Com a questão central da autonomia das mulheres na mudança de cenários econômicos, a XIV Conferência Regional sobre Mulheres na América Latina e no Caribe começa hoje.

Este é considerado o principal fórum intergovernamental sobre os direitos da população feminina e a igualdade de gênero na região.



O evento, que será realizado até a próxima sexta-feira na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) nesta capital, reúne cerca de vinte mulheres ministras e outras altas autoridades relacionadas a organizações e instituições ligadas ao desenvolvimento e empoderamento da população feminina.



A reunião, patrocinada pela CEPAL com o apoio da ONU Mulheres, também contará com a presença de representantes de organizações da sociedade civil, do setor acadêmico, de organizações intergovernamentais e do sistema das Nações Unidas, entre outras personalidades.



A Conferência Regional é um órgão subsidiário da CEPAL, organizado regularmente desde 1977 para identificar a situação na área em relação à autonomia e direitos das mulheres e apresentar recomendações sobre políticas públicas de igualdade de gênero.



Também realiza avaliações periódicas das atividades realizadas em conformidade com acordos regionais e internacionais e suas últimas edições foram realizadas em Montevidéu (2016), Santo Domingo (2013), Brasília (2010) e Quito (2007).



Nesta reunião, a secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, apresentará o documento central A autonomia das mulheres na mudança de cenários econômicos, que servirá de base aos debates das delegações.



O programa da reunião inclui seis painéis, uma sessão especial, uma mesa redonda e mais de 30 eventos paralelos.



Entre outros, destaca-se o painel de alto nível da Estratégia de Montevidéu para a Implementação da Agenda Regional de Gênero no âmbito do desenvolvimento sustentável até 2030, adotado em 2016 durante a XIII Conferência Regional.



A sessão especial também será dedicada ao 25ú aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, enquanto a mesa redonda abordará os desafios de políticas abrangentes para a igualdade de gênero.



Também haverá painéis temáticos sobre globalização e igualdade de gênero, revolução digital, economia de assistência e mudança climática.



tgj / rc / bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28851&SEO=igualdade-de-genero-se-reune-no-forum-regional-da-mulher-no-chile