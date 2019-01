Fórum Permanente em 2019: Trabalho e reconhecimento na área da cultur

Fórum Permanente em 2019: Trabalho e reconhecimento na área da cultura



Em 2018 a Associação Cultural Fórum Permanente realizou diversas atividades, como vocês acompanharam, prestigiaram e divulgaram conosco. Agora em 2019 novos acontecimentos estão a caminho!



Destaque dos projetos do Fórum Permanente para 2019 são a produçãodo livro de comemoração dos 10 anos do Encontro Paulista de Museus, que contaram sem exceção com a cobertura crítica e a presença do Fórum Permanente.



O processo de captação de recursos pelo PRoAC-ICMS, da Secretaria Estadual de Cultura, para a produção do material já está acontecendo.



Além disso, em março daremos continuidade à parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, com a Biblioteca Brasiliana Mindlin e com a Universidade Federal de Pelotas narealização do 5º encontro da Jornada de Preservação e Conservação no Brasil. O programa de encontros/ entrevistas com importantes interlocutores do campo da arte contemporânea nacional e internacional também terá continuidade. Duas novas edições do Periódico Permanente estão em elaboração e serão lançadas em 2019.



Acesse também a seção de Dossiês do Fórum Permanente, onde são reunidas reportagens, notícias, relatos e artigos sobre temas candentes da situação e relações entre arte, cultura, instituições e sociedade.

Não deixe de acompanhar as realizações e atualizações no site do Fórum Permanente e seu constante trabalho de cobertura crítica da cena contemporânea (Cobertura crítica: Feminismo Negro e Interseccionalidade).



Outras parcerias e compartilhamentos em ação e mediação cultural bem como em coberturas críticas ligadas ao universo da arte, cultura e institucionalidade são sempre bem-vindos! Assim como projetos editoriais e de curadoria nesse âmbito de atuação em que operamos desde 2003.



Uma notícia que merece destaque para esse início de 2019 é apremiação do Fórum Permanente na qualidade de "Entidade Cultural" no Edital de Premiação dos Pontos de Cultura, lançado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo em 18 de outubro de 2018, em parceria com o MinC. O Fórum ficou entre as 100 melhores entidades classificadas recebendo um diploma que o certifica como Ponto de Cultura do Estado e também um prêmio como forma de reconhecimento pelas iniciativas culturais já desenvolvidas. Em um universo de 1.037 concorrentes, entendemos que é um significativo feito para o conjunto dos associados e colaboradores da entidade!



Esperamos que vocês estejam conosco em 2019, um ano que merece dedicação e muito esforço para incentivar, preservar e manter as conquistas na área da cultura, dos museus e da arte. O Fórum Permanente continua seu trabalho de preservação e divulgação das atividades e acontecimentos desse universo.



Fórum Permanente