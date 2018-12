Psicóloga dá 15 dicas para ser mais feliz e obter mais sucesso em 2019

As recomendações de Miriam Pontes de Farias servem para a vida profissional e pessoal

É inevitável ao final de cada ano, começamos a repensar tudo o que fizemos. Os planos que colocamos em prática, os que ficaram no meio do caminho e aqueles que nem mesmo tiramos do papel. Realmente é uma época de organizar a mente, o emocional e o corpo. Seja objetivo passar em um concurso público, vestibular, organizar a vida sentimental e financeira, até mesmo emagrecer, ou parar de fumar. O importante é pensar em tudo que realizou, o que deu certo, e se programar para colocar em prática os outros desejos, sem frustrações, cobranças e tristezas.

"Começar o ano motivado e com a vida organizada e fundamental para conseguir o sucesso" explica a psicóloga Miriam Pontes Farias, que enfatiza:

"Valorize as coisas legais que você realizou durante este ano".

A especialista explica que através da hipnose clinica é possível equilibrar a mente e o corpo.

"Mente sã, corpo são, é importante deixar de lado o estresse, a baixa autoestima, e qualquer sentimento ou pensamento de negatividade, é preciso mergulhar em si próprio, descobrir o que deu errado para acertar no próximo ano, às vezes a ansiedade, a dúvida e o estresse acaba levando a pessoa a se desequilibrar emocionalmente" conta.

Dezembro é um mês que mexe com o emocional das pessoas, a solidariedade está mais a flor da pele, alguns dias de férias, o encontro com a família e amigos para celebrar as festas de final de ano e celebrar a chegada de um Ano Novo, pode ser um ótimo momento para refazer laços, reequilibrar o lado emocional e já esperar para 2019 muitas conquistas.

A hipnose é uma terapia focal e direcionada, uma forte aliada contra diversos males da atualidade, indicada para tratar estresse, baixa autoestima, depressão, pânico, fobias, ansiedade, medo, vícios, e ajuda até mesmo a potencializar os estudos para provas de concursos e vestibulares.

Dicas:

1- Tenha atitudes mais ousadas.

2- Se aproxime mais de relações saudáveis, pessoas que colocam você pra cima.

3- Acredite que é possível realizar seu sonho. (passar no concurso, comprar um imóvel, casar, fazer uma faculdade, ter filhos, viajar para o exterior, etc...). Crie estratégias e invista neles.

4- Aprenda a administra momentos de estresse e ansiedade.

5- Aplique como exemplo o que deu certo, em time que se ganha não se mexe. Valorize as coisas boas que aconteceram com você durante este ano e busque novas realizações

6- Pare de se lamentar e deixe o passado, remoer o passado não traz nenhum benefício. Siga em frente tem muita vida esperando por você.

7- Separe alguns minutos do seu dia para meditar, yoga ou praticar auto-hipnose. Busque a paz interior.

8- Faça programas que relaxem e traga prazer.

9- Viva um dia de cada vez, para que pressa?

10 Valorize o que você tem de melhor, qual é o seu ponto forte?

11-Esteja aberto a novos aprendizados

12- Saia da "zona de conforto", movimente-se. Faça coisas diferentes para obter resultados diferentes.

13- Cuide do corpo e pratique atividade física

14 - Cuide da sua mente e de seus pensamentos, alimente a sua mente com pensamentos saudáveis. Quando estiver passando por momentos difíceis na vida, procure um psicólogo, ele pode te ajudar.

15 - Aumente as suas possibilidades de relacionamentos, a gente se constrói na relação com o outro.

