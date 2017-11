Racismo nas relações amorosas-dabete na união

O projecto de cine Clube, "Cinema@Debate", co-organizado pela APROCIMA, a União dos Escritores Angolanos, a Cinemateca Nacional e o Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual, apresenta quinta-feira, ás 18 horas, na sede da União dos Escritores, o filme "Advinhe Quem Vem para Jantar", uma produção norte-americana dos anos 60 em que o assunto racismo domina a narrativa do filme.



Entrada livre, depois da exibição, haverá um debate sobre racismo nas relações amorosas, com vários casais e sociólogos.



O projecto Cinema@Debate é mensal, realizado na última quinta-feira, sendo co-organizado pela Associação Angolana dos Profissionais de Cinema e Audiovisual (APROCIMA) e a Cinemateca Nacional, em parceria com a União dos Escritores Angolanos e do Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual (IACA).



O projecto teve início em Fevereiro de 2015 já passaram os filmes "A Crença", de Dorival do Fernandes, "A Independência", de Mário Bastos e "M'Baku", de Óscar Gil, entre outros filmes angolanos e estrangeiros.





SINOPSE DO FILME:

Joey foi criada por seus pais para ter a mente aberta, mas a situação muda quando ela leva um noivo negro para casa. Embora decidida a se casar apesar de qualquer objeção, o seu noivo quer a aprovação dos pais dela e dos seus também.



Data de lançamento: 11 de dezembro de 1967 (EUA)

Realizador: Stanley Kramer

Guião: William Rose

Canção original: The Glory of Love

Prémios: Oscar de Melhor Atriz, Oscar de Melhor Roteiro Original, e muitos mais prémios.