Macri reconhece vitória de Fernández na Argentina

O presidente argentino, Mauricio Macri, reconheceu há pouco a vitória, em primeiro turno, do opositor Alberto Fernández, da Frente de Todos, na eleição presidencial argentina.

"Quero felicitar o presidente eleito Alberto Fernández. Acabo de falar com ele sobre a grande eleição que fizeram e o convidei a tomar café, amanhã, na Casa Rosada, porque deve haver um período de transição ordenada, que leve tranquilidade a todos os argentinos", disse o chefe de Estado durante discurso para partidários da coalizão governante Juntos pela Mudança.

De acordo com a apuração de momento, Macri teve um rendimento melhor do que indicavam as pesquisas anteriores, alcançando 40,61% da preferência. No entanto, isso não foi suficiente para levar o pleito ao segundo turno, já que Fernández conquistou 47,88% dos votos, o suficiente para levar o título de presidente eleito já neste domingo.

De qualquer forma, o mandatário neoliberal, que deixa o cargo em meio a uma profunda crise, expressou que o futuro será de grande aprendizagem, destacando que a Argentina que vem pela frente demandará "o melhor de cada um".

Em seu discurso de vitória, na sede do Frente de Todos, Alberto Fernández e Cristina Kirchner discursaram para uma multidão animada em Buenos Aires, sob muitos gritos e aplausos.

​Kirchner, vice-presidente eleita, parabenizou todo o povo argentino pela "excelente jornada democrática", lembrou a falta de democracia no país em um período não muito distante e destacou a crise econômica "dramática" que novamente atinge a Argentina. Antes de passar o microfone para o grande protagonista da noite, lembrou da responsabilidade que Fernández terá pela frente como novo presidente de 44 milhões de argentinos.

Em declarações a simpatizantes, Fernández frisou que os novos tempos não serão fáceis, mas prometeu incluir todos os argentinos em seu governo, buscando uma Argentina "mais solidária, mais igualitária" e que defenda a educação pública e a saúde pública e privilegie aqueles que produzem e trabalham.

O presidente eleito confirmou o encontro que terá com o atual chefe de Estado e agradeceu a Macri pelo convite.

