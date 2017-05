Livro Gayroto de Programa: 5000 tons de sexo é lançado na Festa Literária de Jequié

Valdeck Almeida de Jesus orienta a escritora Aretuzca Krasnospresnenskaya Suvorova Spritzgëlder na escrita e lançamento de mais uma obra literária dessas que deixa qualquer leitor curioso e louco de vontade pra abrir e dar uma folheada. Apostando no gênero romance LGBT e pegando carona na onda do politicamente incorreto, o jornalista baiano coloca no mercado brasileiro um texto intrigante, recheado de humor e sátira, que comove e apaixona quem começa a leitura. O lançamento acontece na Felisquié - Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, dia 03 de junho de 2017, a partir das 15 horas, no Centro Cultural ACM, em Jequié-BA.

Gayroto de Programa fala de um gay que sai de casa em busca de seu grande amor e de liberdade. Sem dinheiro, se submete a vender sexo e se aventura pelo mundo da orgia e do amor que se compra em qualquer esquina. A personagem principal é de origem interiorana, do desconhecido distrito de Upabuçu, território do município de Lagedo do Tabocal, localizado no Vale do Jequiriçá, na Bahia. Filho de um nativo baiano e de uma italiana da região da Toscana, Sérgio - ou Alice -, não se sente amado e querido onde vive. Para fugir da responsabilidade de gerenciar uma fazenda de café e abalado pelas chacotas e piadinhas sobre sua sexualidade, ele faz uma viagem ao redor do mundo que abre seus olhos para as relações humanas.

Literalmente ele vive essas relações, desde sexo rápido e desinteressado com caminhoneiro até viver uma parte de sua experiência como garoto de programa para não passar fome e conseguir se impor num mundo cada vez mais hipócrita e superficial. A sordidez das estripulias de Alice não faz dela uma personagem má. Pelo contrário, revela o lado mais humano e merecedor de admiração.

SERVIÇO

O quê: lançamento de "Gayroto de Programa: 5000 tons de cinza

Onde: Centro de Cultura ACM, Jequié-BA

Quando: 03 de junho de 2017, às 15hs

Quanto: R$ 30,00