Acidentes de transito deixa 12 mortos durante o Natal em Angola

Luanda, 26 de dezembro (Prensa Latina) As férias de Natal e no final do ano em Angola registram hoje um saldo negativo de 52 acidentes de trânsito, com a perda de 12 vidas humanas e 96 feridos, informou a Polícia Nacional.

Abusos de passageiros, colisões com obstáculos fixos, colisões entre carros e bicicletas caracterizaram os incidentes nas estradas que ocorreram desde as primeiras horas de 24 de dezembro até o meio-dia de ontem, informou o comissário Orlando Bernardo.



O diretor de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional também confirmou a ocorrência de 148 crimes, dos quais 96 já foram esclarecidos.



As autoridades policiais, segundo ele, prenderam 107 suspeitos de crimes por atos de homicídio, roubo, estupro e agressão corporal.



Quanto ao Serviço de Proteção Civil e Contra Incêndios, o porta-voz confirmou o registro de 14 casos em que sete pessoas morreram, quatro por afogamento na praia, duas por suicídio e uma pelo colapso de sua residência.







Além disso, três incêndios e outros imprevistos ocorreram, disse o funcionário, que destacou o fortalecimento da atividade de confronto da Polícia, realizando cerca de seis mil e 300 patrulhas.







Com relação à situação na fronteira, Bernardo notificou que 294 cidadãos estrangeiros foram interrogados, 289 da República Democrática do Congo e cinco da Namíbia, dos quais 129 foram repatriados para suas áreas de origem.







