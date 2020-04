Chega a África do Sul brigada médica de Cuba

Pretoria, (Prensa Latina) A 24ª brigada médica especializada do contingente internacionalista de Cuba Henry Reeve, acima aqui na meia-noite deste domingo (26) respondendo a uma solicitação do governo sul-africano a seu homólogo da ilha.

Os 216 profissionais da saúde que chegam -às 23:59 hora local- se somarão à atual brigada médica que trabalha na África do Sul -de algo mais de 200 integrantes- para reforçar as ações que atualmente realiza este país na contenção da propagação da Covid-19.

Segundo explicou a Prensa Latina o doutor Reynaldo Denis de Armas, chefe da brigada médica de Cuba na África do Sul, depois de uma quarentena de 14 dias os médicos da Henry Reeve serão distribuídos pelas nove províncias do país, segundo o programa lembrado com as autoridades sul-africanas.

Ao dia de hoje, segundo a mais recente informação oficial do ministério da Saúde da África do Sul, o número total de casos confirmados de Covid-19 na nação é de 4.361, enquanto a cifra de falecidos é de 86.

Conforme um comunicado da delegação diplomática cubana na África do Sul, emitido a véspera, o grupo de profissionais da saúde que chega hoje está integrado por médicos de família, epidemiologias, bioestadistas, engenheiros em tecnologia da saúde e especialistas em biotecnologia, entre outros.

Eles foram cuidadosamente selecionados, explica o texto, para garantir uma grande experiência e conhecimento no planejamento, execução e gerenciamento de casos clínicos, bem como a resposta em saúde pública.

Estes tempos, realça a nota, requerem de cooperação e solidariedade. Se atuamos juntos, a propagação do vírus se deterá de uma maneira mais rápida e eficiente.

Na atualidade as Brigadas Médicas Cubanas dedicadas ao combate da Covid-19, com mais de 1.200 profissionais da Saúde, estão empregados em mais de 20 países de diferentes continentes.

O povo e governo de Cuba, enfatiza o texto, valorizam profundamente a amizade muito especial e profunda com o governo e o povo da África do Sul, e consideram um dever estender a solidariedade e o apoio a nossos irmãos desta formosa nação neste momento de necessidade.

A cooperação bilateral geral, conforme Rodolfo Benítez Verson, embaixador de Cuba aqui, materializa-se em muitos campos, incluídos os serviços de saúde, educação, ciência e tecnologia, agricultura, desenvolvimento de infraestrutura, moradia, água e saneamento, defesa, assentamentos humanos, obras públicas, desportos e tecnologias da informação e as comunicações, entre outros agp/mv/cc

