Gabbi vai estar deslumbrante em clipe de "Discretamente"

Os looks que a artista usou no vídeo da cantora foram assinados por Bianca Jahara

A nova revelação do pop, Gabbi, vai caprichar no visual no clipe de "Discretamente". Os looks que a artista usou no vídeo da cantora foram assinados por Bianca Jahara e sua assistente Camila Vianna.

Ela é responsável pelo estilo de grandes artistas, como Iza e Aretuza Lovi.

A ex-BBB Bianca Jahara vem se destacando dentro do meio artístico como stylist dos famosos.

Bianca tem sido disputada por grandes trabalhos e inclusive já vestiu Tais Araujo, Flavia Pavanelli e até Pabllo Vittar.

"A Bianca é um gênio, se eu tivesse que pensar em outra pessoa pra me vestir, pensaria nela de novo!", disse Gabbi, que é apontada por diversos sites como a aposta do ano.

Gabbi lançará depois do carnaval a sua nova música de trabalho "Discretamente". Ela promete muita voz e sensualidade no vídeo.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista