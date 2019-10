Fórum Lisboa recebe convenção de especialista e profissionais das TNC

Lisboa, 25 de Outubro de 2019 - A "Convenção Nacional das Terapêuticas Não Convencionais (TNC) 2019" realiza-se no próximo domingo, dia 27 de outubro, no Fórum Lisboa.

A conferência tem como principal objetivo reunir os profissionais das TNC e debater o desenvolvimento das terapêuticas, de acordo com a Lei de Bases da Saúde, aprovada recentemente pela Assembleia da República e já promulgada pelo Presidente da República.

Do programa constam temas como "as TNC em Portugal, Inglaterra e na Europa", "a importância das TNC e a sua utilização nos Hospitais Privados" e "as leis das TNC e a Cédulas Profissionais", entre outros.

Estão confirmados oradores com uma vasta experiência e reputação no âmbito das TNC, como Pedro Choy, especialista em Medicina Tradicional Chinesa, Roberto San António, Naturopata e Presidente da COFENAT (Associação de Profissionais e Autónomos da Terapia Natural). Além disso, estão convidados também especialistas em marketing, gestão e sociologia: áreas de interesse para o desenvolvimento destas terapêuticas no âmbito nacional.

O evento começa 9h30 e termina às 18h. A inscrição pode ser feita através do formulário e ocorre no dia seguinte ao Simpósio Internacional de Homeopatia - Homeopatia 21 que traz a Portugal os mais importantes investigadores europeus da área.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEEkAJyyJ7VIGmJKkb-URQsSmwbjqt-ufOA8HofdiBeQ8IA/viewform

By © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19741729