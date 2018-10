Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a IBERINFORM, a GESTIFATURA e a BUYIN.PT

A IBERINFORM PORTUGAL,S.A. e a GESTIFATURA, S.A. assinaram um Protocolo de colaboração com a BUYIN.PT- Comércio Electrónico S.A., tendo por objetivo essencial o desenvolvimento de uma cooperação alargada e a atribuição de condições preferenciais à BUYIN.PT e aos seus associados, nomeadamente as soluções vocacionadas para a gestão de negócios e para a análise financeira e do tecido empresarial, soluções integradas de risco, informação de Marketing Internacional, e soluções que otimizam a gestão de faturação e a recuperação de valores em dívida, em Portugal e no estrangeiro.

Por outro lado, a BUYIN.PT concede condições preferenciais aos clientes e parceiros da IBERIFORM e GESTIFATURA, no acesso aos marketplaces BuyinPortugal.pt e MercaChefe.pt. A Iberinform Portugal é especialista em soluções integradas e personalizadas de gestão de risco, e nesse âmbito, recolhe e disponibiliza informação comercial e financeira sobre o universo empresarial, tendo por grande missão facilitar a gestão de negócio através de uma vasta gama de produtos e serviços abrangendo diferentes fases do ciclo de negócios das empresas: Serviço de Informação Comercial, Financeira e Avaliação de Risco de Crédito, Serviços de Informação para Marketing e Serviços de Gestão de Cobranças e Faturação.

A empresa representa em Portugal a marca KOMPASS, especialista em informação de Marketing Internacional, sobre empresas B2B ( business to business), e detém uma base de dados única de pesquisa mundial de produtos e serviços. Através do portal www.kompass.pt disponibiliza ao mercado soluções para a expansão dos negócios internacionalmente; A Gestifatura é especialista em soluções que otimizam a gestão de faturação e a recuperação de valores em dívida, em Portugal e no estrangeiro. A BUYIN.PT é uma startup tecnológica portuguesa que concebeu e gere atualmente dois marketplaces, a plataforma BuyinPortugal.pt, um marketplaceB2B online das empresas exportadoras portuguesas, para compradores internacionais, e a plataforma MercaChefe.pt, um Marketplace B2B online das empresas grossistas portuguesas, para o canal HORECA e retalhista alimentar.