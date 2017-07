Dia da Universidade de Lisboa | Palácio dos Condes da Calheta, 25 de julho | 17h30

25 de julho, o Dia da Universidade de Lisboa. Nessa data, completa-se o primeiro quadriénio da fusão das anteriores Universidade Técnica e Universidade Clássica, coincidindo com o termo do primeiro mandato do seu Reitor, o Professor António Cruz Serra, recentemente reeleito pelo Conselho Geral da Universidade.

Nestes últimos quatro anos a ULisboa deu passos importantes na reversão da tendência de envelhecimento dos seus quadros, através da contratação de docente e funcionários administrativos e técnicos, criou colégios interdisciplinares envolvendo a maioria das suas Escolas, reforçou a sua cooperação internacional e a atração de estudantes estrangeiros, instituiu um programa de Bolsas de Doutoramento que lhe permite o desenvolvimento das suas atividades de investigação, num momento crítico de subfinanciamento deste setor, implementou robustos sistemas de informação comuns a toda a sua academia, reabilitou e construiu instalações, e iniciou a construção de 2 grandes residências universitárias.

A reestruturação dos Serviços Centrais gerou ganhos que se repercutiram na totalidade da Universidade, permitindo, por exemplo, garantir a sustentabilidade e reforçar a missão do Estádio Universitário de Lisboa e do Instituto de Investigação Científica e Tropical.

A Universidade de Lisboa conquistou uma posição de vanguarda no contexto europeu, como mostram os principais rankings de avaliação das universidades, afirmando-se como o maior centro de produção de conhecimento do País.

A atuação da Universidade de Lisboa continuará a reger-se pelo absoluto respeito pela liberdade intelectual e de participação de todos os seus membros, autonomia, igualdade de oportunidades e transparência, num quadro de exemplares padrões éticos.

A Universidade de Lisboa continuará o seu desígnio centenário de "contribuir para a construção de um Portugal mais moderno e solidário" afirmando-se como "Uma Universidade de Lisboa para o Mundo".