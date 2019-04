Domenico Masi: Lula é o mais importante líder político do mundo

O sociólogo e escritor italiano Domenico De Masi, autor do clássico Ócio Criativo, visitou o ex-presidente Lula nesta quinta-feira (25) em sua prisão política, em Curitiba; "Lula está muito bem psicologicamente e intelectualmente", disse De Masi aos jornalistas e manifestantes que o esperavam na Vigília Lula Livre; "Continua sendo um grandíssimo líder político, o mais importante neste momento no mundo. Mesmo encarcerado, o prestígio de Lula continua em todo o mundo"

247 - O professor e sociólogo Domenico De Masi visitou o ex-presidente Lula na tarde desta quinta-feira 25 e trouxe uma mensagem à Vigília Lula Livre, a quem falou em frente à Polícia Federal. Tanto o escritor italiano quanto Lula agradeceram à mobilização da vigília, que está morando próximo à PF desde a prisão de Lula, em 7 de abril de 2018.

Segundo De Masi, Lula "pediu para dizer que tem uma grande dignidade e que nunca vai negociar a sua liberdade com a sua dignidade". "E pede a todos vocês que façam a mesma coisa: jamais negociar a liberdade pela dignidade", prosseguiu.

Lula avisou ainda que "a luta da esquerda não é uma luta de pouco tempo, é uma luta de longo prazo. Mas que ao fim desse caminho haverá uma esquerda muito melhor do que a que estava no começo deste caminho".

De acordo com o escritor, "Lula parece muito bem do ponto de vista psicológico e intelectual". "Ele continua sendo uma grande liderança do mundo e talvez a liderança mais importante do mundo neste momento", afirmou.

"Não é pelo fato de ele estar encarcerado que mudou o prestígio de Lula pelo mundo. Ele continua sendo um líder muito prestigiado em todo o mundo mesmo encarcerado", ressaltou.

O sociólogo italiano, autor da obra 'O Ócio Criativo', é hoje um dos pensadores contemporâneos mais influentes do mundo. O foco principal de seus estudos é a relação do ser humano com o tempo e com o trabalho.

