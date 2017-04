Um governo de cretinos nos EUA

Está se tornando embaraçoso ser (norte)Americano. Nosso país teve quatro presidentes em sucessão, todos criminosos de guerra. Clinton lançou dois ataques militares contra a Sérvia, ordenando que a Otan bombardeasse a antiga Iugoslávia duas vezes, em 1995 e 1999, cometendo assim dois crimes de guerra.

Por Paul Craig Roberts, no blog do Alok

George W. Bush invadiu o Afeganistão e o Iraque e atacou províncias do Paquistão e do Iêmen pelo ar. Quanto a Bush, são então quatro crimes de guerra. Obama usou a Otan para destruir a Líbia e mandou mercenários para destruir a Síria, cometendo desta forma dois crimes de guerra. Trump atacou a Síria com as forças dos Estados Unidos, cometendo assim um crime de guerra logo no início de seu regime.

Na medida em que a ONU participou destes crimes de Guerra junto com os vassalos europeus, canadenses e australianos, também é culpada de crimes de guerra. Talvez fosse bom que a própria ONU fosse levada aos tribunais de crimes de guerra junto com Estados Unidos, União Europeia, Austrália e Canadá.

É um belo currículo. A civilização ocidental, se é que pode ser chamada de civilização, é a maior criminosa de guerra da história da humanidade.

E há outros crimes - a Somália, e os golpes de Obama contra Honduras e Ucrânia, bem como as tentativas em andamento de derrubar os governos da Venezuela, Equador e Bolívia. Washington precisa derrubar o governo do Equador só porque quer prender e torturar Julian Assange, um dos maiores líderes da democracia mundial.

Estes crimes de Guerra foram cometidos por quatro presidentes dos EUA em sequência, causando milhões de mortes e ferimentos de civis e oprimindo e deslocando milhões de pessoas, que agora estão chegando como refugiados na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália, trazendo consigo uma série de problemas, como os já causados aos europeus, como a formação de gangues e estupros.

Qual é a razão para todas essas mortes e destruição que faz o ocidente ser inundado por refugiados que fogem da violência ocidental? Não sabemos. Ouvimos um monte de mentiras: Saddam Hussein possui "armas de destruição em massa", mesmo quando o governo dos Estados Unidos sabia muito bem que essas armas não existiam. "Assad fez uso de armas químicas", uma mentira deslavada e óbvia. "Bombas nucleares iranianas".Outra mentira absurda. As mentiras sobre Kaddafi na Líbia foram tão absurdas que é perda de tempo repeti-las aqui.

Que essas mentiras estavam sendo usadas para justificar o bombardeio de tribos no Paquistão ou o novo governo do Iêmen? Os (norte)americanos não sabem nem se importam. Por que a violência dos Estados Unidos contra a Somália? Mais uma vez os (norte)americanos não sabem nem querem saber.

Ou então os imbecis pensam que é um filme.

Violência em benefício próprio. É isso o que os Estados Unidos se tornaram.

De fato, violentos é o que são os Estados Unidos. Não há mais nada. A violência está no coração dos EUA.

Não pense apenas nos bombardeios e na destruição de países, mas também na interminável violência policial, gratuita e ultrajante, contra cidadãos dos Estados Unidos. Se alguém tem que ser desarmado, é a polícia dos EUA. A polícia comete mais "violência armada" que qualquer outro, e, ao contrário de gangues de traficantes lutando uns contra os outros por território, a violência policial não têm outra razão a não ser a vontade de cometer violências contra outros seres humanos. A polícia (norte)americana está sempre baleando crianças (norte)americanas de 12 anos de idade, antes de fazer qualquer pergunta, especialmente se forem negros.

Os Estados Unidos são violentos e a violência é própria dos Estados Unidos. Os liberais beócios culpam os proprietários de armas pela violência, mas a fonte de violência sempre é a administração pública. É por essa razão que os pais fundadores da pátria nos deram a Segunda Emenda (direito que os cidadãos (norte)americanos têm de possuir e portar armas sob determinadas condições, que variam de estado a estado - NT). Não foram os possuidores de armas que destruíram no total ou em parte oito países. Foi o governo dos Estados Unidos armado-e-financiado-pelos-contribuintes, que cometeu estas violências.

A tara dos Estados Unidos pela violência está neste momento levando os dementes de Washington contra povos que podem devolver a violência na mesma medida: Russos, Chineses e Nortecoreanos.

A escalada de falsas acusações contra a Rússia e seu presidente continua sendo construída pelo antigo regime Obama, para aumentar a tensão entre poderes nucleares, a antítese da política de Ronald Reagan. Ainda assim os imbeciloides liberais amam Obama e odeiam Reagan.

Por acaso você sabia que a Rússia é tão poderosa e a NSA e a CIA tão fraquinhas e indefesas que foram incapazes de impedir a Rússia de influenciar nas eleições dos Estados Unidos? Você deveria saber disso, porque é isso que você ouve todo santo dia através do totalmente corrompido Partido Democrata, da CIA, do FBI, da imprensa prostituta dos EUA, e dos cretinos que escutam a CNN, MSNBD, NPR ou leem o New York Times e oWashington Post.

Com certeza você já ouviu pelo menos mil vezes que a Rússia invadiu a Ucrânia; no entanto, mesmo assim o fantoche colocado no poder na Ucrânia pelos EUA continua em Kiev. Ninguém precisa ter um QI acima de 90 para entender que se a Rússia tivesse mesmo invadido a Ucrânia, Porochenko não estaria mais lá.

Você sabia que o presidente da Rússia, o líder mais popular do mundo, por todas as pesquisas já realizadas é, de acordo com Hillary Clinton, o "novo Hitler"?

Você sabia que o mais respeitado líder em todo o mundo, Vladimir Putin, é um chefe da Máfia, um bandido, uma tarântula no centro de uma rede de espiões, de acordo com membros do governo dos Estados Unidos que são estúpidos a ponto de não saber soletrar os próprios nomes?

Você sabia que Putin, que tem respondido as provocações agressivas dos Estados Unidos sempre deforma contida, não por medo, mas por respeito à vida da humanidade, está sendo acusado de querer reconstruir o Império Soviético? Mesmo assim, quando Putin mandou uma força expedicionária contra o exército da Geórgia, treinado e financiado pelos Estados Unidos e Israel, que tinha invadido a Ossétia do Sul, o exército russo conquistou a Geórgia em cinco horas; na sequência, o exército russo se retirou, depois de ter dado aos imbecis uma lição. Se Putin quisesse mesmo reconstruir o Império Soviético, por que se retirou da Geórgia, que tinha sido uma província da Rússia por 300 anos antes que Washington promovesse a dissolução do império russo, com o colapso da União Soviética? Caso Putin tivesse resolvido que a Geórgia tinha voltado a fazer parte da Federação Russa, Washington nada poderia fazer.

Agora estamos sendo constrangidos pelo diretor da CIA nomeado por Trump, Mike Pompeo, talvez a pessoa mais imbecil dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma besta realmente de grande calibre. Não tenho certeza do tamanho de seu QI. Talvez esteja beirando o zero.

Esse imbecil, se é que ele está qualificado pelo menos para ser chamado assim, do que duvido, está acusando Julian Assange, o Principal Jornalista do mundo atual, a pessoa que atualmente representa mais que ninguém a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, de ser um demônio que labuta ao lado de ditadores e inimigos da hegemonia (norte)Americana com a ajuda da Rússia. Tudo porque o Wikileaks publicou material de fontes oficiais que revelam o comportamento criminoso do governo dos EUA. Acontece que o Wikileaks não roubou tais documentos. Eles foram vazados para o Wikileaks por informantes de dentro do governo que não conseguem mais tolerar a imoralidade e as mentiras do governo dos EUA.

Qualquer um que diga a verdade torna-se instantaneamente inimigo dos Estados Unidos. E o tonto do Pompeo sai a campo para agarrá-los.

Quando li pela primeira vez as acusações de Pompeo contra Assange, pensei que era uma piada. O Diretor da CIA quer nada mais nada menos que revogar a Primeira Emenda? Acontece que a besta do Pompeo quer fazer exatamente isso: WikiLeaks 'hostile intel,' Assange & his followers 'demons': CIA chief goes ballistic

O que podemos fazer, o que o mundo pode fazer, quando temos cretinos dessa laia como Diretor da CIA, Presidente dos Estados Unidos, Assessor para a Segurança Nacional, como Secretário da Defesa, de Estado, como embaixadora dos Estados Unidos para a ONU, como editores de jornais como The New York Times, Washington Post, CNN, NPR, MSNBC? Com apenas gente estúpida no poder, onde vamos encontrar algum bom senso?

Gente estúpida só pode fazer coisas estúpidas. O governo chinês está alertando que os estúpidos (norte)americanos podem cometer a estupidez de atacara a Coreia do Norte a qualquer momento. Aparentemente, agora a Coreia do Norte já possui armas nucleares. Basta uma bomba nuclear pra destruir toda a frota americana na Península Coreana. Por que Washington parece estar pedindo para que isso aconteça? A única resposta possível é numa estupidez ao quadrado.

A Coreia do Norte não está incomodando ninguém. Por que Washington fica provocando a Coreia do Norte? Será o Benedito que Washington quer uma guerra contra a China? Se for esse o caso, Washington está desistindo da Costa Oeste dos Estados Unidos? Por que diabos a população da Costa Oeste dos EUA apoia políticas que implicam o desaparecimento da Costa Oeste do país? Ou os idiotas da Costa Oeste pensam que os EUA podem iniciar uma guerra contra a China ou a Coreia do Norte sem nenhum tipo de consequências para a Costa Oeste? Até os (norte)americanos que vivem lá são uns grandes imbecis?

Individualmente, tanto a China quanto a Rússia podem destruir os EUA. Juntos, podem tornar os Estados Unidos inabitáveis até o fim dos tempos. Por que os imbecis de Washington estão provocando potências nucleares? Será que pensam que a Rússia ou a China vão se submeter às suas ameaças?

A resposta é: Washington atualmente é uma respeitável coleção de idiotas, pessoas estúpidas em todo o glorioso significado da estupidez. Pessoas tão afastadas da realidade que imaginam que basta a sua arrogância e orgulho desmedido para elevá-los acima da realidade.

Quando o primeiro Satan 2 (míssil balístico intercontinental russo com capacidade de destruir países inteiros do tamanho da Inglaterra ou França, ou o Estado do Texas com apenas um disparo - NT) atingir Washington essa enorme coleção de gente idiota deixará de existir.

O mundo poderá então respirar aliviado.

Façam isso! Vamos lá, estúpidos, eliminem a si mesmos! O resto de nós mal pode esperar..

Fonte