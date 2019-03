"A Morte nos Olhos" do projecto Europa

"A Morte nos Olhos": Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins apresentam em Coimbra primeiro momento do projecto "Europa"

A Escola da Noite

Seg, 25/03/2019 12:42

Pedro Rodrigues

A programação de Março do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, termina com duas sessões de "A Morte nos Olhos", espectáculo de Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins, com direcção coreográfica de Carlota Lagido.

Nos Sábados para a Infância, a 30 de Março, a actriz Maria João Robalo conduz os mais pequenos numa visita guiada ao TCSB, parte da oficina "Brincar ao Teatro", para crianças entre os 6 e os 10 anos.

Mantêm-se abertas as inscrições para a Oficina de Teatro nas Férias da Páscoa, dirigida por Ricardo Kalash entre 15 e 20 de Abril.

"A Morte nos Olhos"

Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, nos dias 29 e 30 de Março (sexta e sábado, às 21h30), A Escola da Noite recebe no TCSB o espectáculo "A Morte nos Olhos", uma criação de Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins em colaboração com a coreógrafa Carlota Lagido, produzida pela "Artes e Engenhos". O trabalho assenta "na reescrita das fontes antigas do mito de Medusa e Perseu" e assume a vontade de "confrontar a fábula com a sua violenta actualidade: desagregação da linguagem simbólica, horror provocado pelo homem capaz de matar, caos informe de onde teimamos em nos apartar, sem sucesso". Aqui se ouvem "os termos do repto e as descrições das provas", se cruzam os "episódios da saga, talvez banal, de um rapaz que afirma a sua idade adulta" e se escutam "os gritos e os cânticos dolorosos e o riso das Górgonas", adiantam os criadores.

Estreado em Almada em Novembro de 2018, "A Morte nos Olhos" é o primeiro de dois espectáculos que integram o projecto "Europa", financiado pela Direcção-Geral das Artes. O segundo momento consiste na montagem do espectáculo "A Parede", com texto de Elfriede Jelinek e uma co-criação da actriz Paula Garcia, que o público de Coimbra poderá igualmente ver no TCSB, a 19 e 20 de Julho.

A "Artes e Engenhos" é uma associação que promove trabalhos de artes performativas, som e fotografia, com sede na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Conta com um núcleo de criadores teatrais e com colaboradores nas áreas das artes visuais, design, história, engenharia e arquitectura. A par dos projectos de criação e difusão, desenvolve conferências, cursos e acções com comunidades, tendo vindo a estabelecer parcerias com a Câmara Municipal de Almada, a Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, o Goethe-Institut em Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Atelier RE.AL, a Companhia Olga Roriz, o Teatro O Bando, entre outros.

"Brincar ao teatro" nos Sábados para a Infância

A 30 de Março, no último dos "Sábados para a Infância" do trimestre, a actriz d'A Escola da Noite Maria João Robalo convida os miúdos para uma visita guiada ao Teatro que inclui jogos dramáticos e experiências com figurinos e adereços em vários recantos do TCSB, numa nova sessão da oficina "Brincar ao Teatro", para crianças entre os 6 e os 10 anos.

A lotação é limitada, pelo que se aconselha vivamente a inscrição prévia, pelos contactos habituais do Teatro.

Teatro e ilustração nas férias da Páscoa

Continuam abertas as inscrições para a oficina de teatro nas Férias da Páscoa, dirigida por Ricardo Kalash, que este ano decorre entre 15 e 20 de Abril. Pensada em conjunto com a oficina de ilustração dirigida nas mesmas datas por Ana Biscaia (já esgotada), a oficina decorre durante as manhãs, de segunda a sexta-feira, e prevê a apresentação do resultado final no sábado de Páscoa, pelas 11h00, numa sessão aberta a familiares e amigos.

As inscrições podem ser feitas por e-mail (geral@aescoladanoite.pt) ou por telefone (239 718 238 / 966 302 488) e têm o custo de 50 Euros.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo