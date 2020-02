Marta Gautier - Conversas sérias



Marta Gautier apresenta CONVERSAS SÉRIAS no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 25 de Março, pelas 20h30.





Psicóloga clínica com seis livros editados, Marta Gautier é, também, conhecida do grande público pelos seus monólogos cómicos

"Vamos lá então perceber as mulheres. Mas Só um bocadinho..." e "Pessoas Estranhas".



Em CONVERSAS SÉRIAS apresenta-se num tom mais confessional e intimista que procura estabelecer uma relação de diálogo e reflexão com o público, sem perder o tom humorístico e descontraído que caracterizam os seus espectáculo e palestras.



SINOPSE

Às vezes, há uma parte de mim que não acredita. Vou, volto, faço, aconteço, tudo numa agonia. Outras vezes, paro e fico em silêncio. Percebo então o quanto corro para não sentir. O quanto me assusta olhar, com atenção, para o que acontece dentro de mim.



Nas sessões do 'Conversas Sérias' vamos olhar com atenção. Pode eventualmente inspirar quem quer chegar à melhor de versão de si mesmo. Cada sessão tem um tema diferente e no fim quem quiser pode fazer perguntas ou partilhar algo de si.

Bilhetes à venda em Ticketlne, Fnac, Bilheteira do teatro e locais habituais.

Preço dos bilhetes: 13€

https://ticketline.sapo.pt/evento/marta-gautier-conversas-serias-47425



Teresa Sequeira