Miss Brasil das Américas escolhe Luiza Luh ,nova promessa da música pop, para cantar no evento

Em outubro, a artista lançou "Eu só Quero Dançar", feat com o DJ Tubarão

Nova aposta do renomado DJ Batutinha, Luiza Luh, com seus hits que bombaram nas rádios do Rio, "Delirar" e "Vingativa", será a principal atração do Miss Brasil das Américas, que acontece no Novotel RJ Porto Atlântico, no bairro Santo Cristo, neste sábado.

Luiza já é a nova promessa do pop . Com o famoso Dj e produtor, a artista lançou a música Vingativa, cujo o clipe já conta com quase 300 mil visualizações no Youtube.

Em outubro, a artista lançou "Eu só Quero Dançar", feat com o DJ Tubarão, da FM O Dia. O pop/funk já foi lançado nas rádios e já tá dando no que falar.

Luiza começou a carreira cantando no coral da igreja, onde frequentava com sua mãe, estudou piano, flauta, e, instrumentos de percussão. Além de aulas de canto erudito. Para custear o sonho e ajudar a família, ela cantava em casamentos, formaturas, e animava festas infantis.

A artista sempre soube que o caminho não seria fácil, por isso, investiu em aulas de Jazz, sapateado, contemporâneo, Stiletto e também cursou Teatro, TV e Cinema.

Em seu aniversário de 15 anos, Luh gravou um CD com 15 músicas covers para dar de convite aos amigos, foi onde descobriu que precisava profissionalizar seu trabalho e gravar músicas autorais, então passou a escrever suas primeiras composições, entre elas, "Delirar" que foi o seu primeiro Single, gravado com o maestro e produtor, Julinho Teixeira, no final de 2015, e que foi parar nas rádios devido a um remix feito pelo DJ Detonna.

Atualmente, a cantora se apresenta em festivais e já fez participações especiais em shows de artistas renomados, como, Andinho,Valesca Popozuda, Mc Sapão, Imagina Samba, Naldo Benny entre outros.

Agora, ela prepara o clipe de seu quarto single "Beijo Atrevido" e dá prosseguimento ao seu objetivo maior, que é o de conquistar seu espaço no meio artístico no Brasil e futuramente no exterior.

Foto Divulgação