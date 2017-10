Concurso Musa do MMA divulga lista de semifinalistas

As classificadas participarão do reality show que acontecerá em diversas locações, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A coordenação-geral do Musa do MMA divulgou nesta segunda-feira (23), a tão esperada lista com 10 belas musas, classificadas para a semifinal do concurso. As beldades foram escolhidas através do voto dos jurados e pelo voto dos fãs, pelo Facebook e site: musadomma.com.br.

As modelos classificadas participarão de um reality show, onde serão realizadas diversas atividades, incluindo treino de MMA funcional, na praia, aulas de postura, comunicação, performance e auto-makeup, desfile e, claro, festas.

Todas as atividades contam pontos para a avaliação das 10 semifinalistas, que foram escolhidas entre as 25, que entraram, na primeira fase. O público poderá acompanhar pelo Facebook e site do Musa do MMA e seguir votando em sua candidata preferida. Além de interagir com as mesmas e ter acesso aos conteúdos.

Confira abaixo a lista das classificada para as semifinais:

Amanda Menezes (RJ), Cassia Figueiredo (RJ), Day Dias (RJ), Hanielle Kinberly (RJ), Jamila Sandora (RJ), Jessica Ferreira (CE), Kamilla Dias (MG), Rafaela Frésca (SP), Raquel Gonze (RJ), Wisnance Reis (RJ)

Foto Marcos Mello/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista