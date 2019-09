Susana China com novo álbum editado no final do ano

A cantora e compositora Susana China tem previsto o lançamento do próximo álbum de originais, Ponto de Fuga, para final deste ano. O primeiro tema de avanço ao álbum, estará disponível já no próximo mês de Outubro.

O seu primeiro trabalho, Trapézio, lançado em 2018, recebeu boa aceitação pela crítica e pelo público, tendo sido nomeado aos The Independent Music Awards como melhor álbum de jazz vocal 2018.

A cantora edita agora um segundo trabalho, composto unicamente por temas originais, partilhando a co-autoria com o guitarrista Guilherme Pinto. Este álbum continuará a expor algumas das sonoridades do álbum anterior; contudo, o formato canção estará mais definido e até mais evidente, levando o ouvinte a identificar-se mais facilmente com as palavras e com as melodias.

A improvisação instrumental também estará presente, embora de uma forma mais subtil, pois a palavra, maioritariamente em português, terá o papel principal nesta narrativa de canções.