Silas Corrêa Leite: O Brasileiro é assim: Corrupto pela própria natureza

CORRUPTO? O Brasileiro é assim: Corrupto pela própria natureza

Ignorante político: todos são iguais, escola sem partido, ninguém presta... são os jegues que se rotulam liberais; e o liberalismo é o câncer da história contemporânea...

Sociedade Brasileira de Corruptos e Hipócritas? Brasileiro adora propina, cartel, levar vantagens, todos mãos sujas, o jeitinho brasileiro impera. Só SP, o impune estado máfia (o mais corrupto do Brasil) rouba 100 bilhões por ano de imposto de renda. Paulistas adoram impunes corruptos...

O crime organizado no Brasil S/A, de máfias

e quadrilhas, de cartéis e de propinas, são

de filhotes impunes da canalha de 64; sequelas

de um militarismo incompetente, corrupto,

violento e senil, no processo histórico brasileiro

-o Brasileiro comum de um modo geral reclama do político, sem saber exatamente o que é política, cheio de achismos e mesmices, ele mesmo sendo um corrupto, mas só vale o que ele acha que é, padrão mídia abutre, se achando, mas se sente puro e limpo e criticozinho de ocasião só agora. E antes, quando xingado de VAGABUNDO pelo impune FHC? Pois é, brasileiro é estranho. Brasileiro é assim, teoria uma, prática, outra, exemplos:

1. - Saqueia cargas de veículos acidentados nas estradas.

2. - Estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo de placas proibitivas.

3. - Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração.

4. - Troca voto por qualquer coisa: areia, cimento, tijolo, e até dentadura.

5. - Fala no celular enquanto dirige.

6. -Trafega pela direita nos acostamentos num congestionamento.

7. - Para em filas duplas, triplas, em frente às escolas.

8. - Viola a lei do silêncio.

9. - Dirige após consumir bebida alcoólica.

10. - Fura filas nos bancos, utilizando-se das mais esfarrapadas desculpas.

11. - Espalha mesas, churrasqueira nas calçadas.

12. - Pega atestados médicos sem estar doente, só para faltar ao trabalho.

13. - Faz " gato " de luz, de água e de tv a cabo, quando isso é crime, quase formação de quadrilha.

14. - Registra imóveis no cartório num valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisórios, só para pagar menos impostos.

15. - Compra recibos falsos para abater na declaração do imposto de renda só para pagar menos impostos. 90% dos empresários brasileiros roubam o Imposto de Renda. São Paulo, o estado-máfia rouba por ano 100 bilhões do imposto de renda. O estado mais rico do Brasil, o estado mais corrupto do Brasil? É a corrupção que financia o nosso agora capitalhordismo americanalhado, e isso vem desde as capitanias hereditárias...

16. - Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas.

17. - Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custou 10 pede nota fiscal de 20.

18. - Comercializa objetos doados nessas campanhas de catástrofes.

19. - Estaciona em vagas exclusivas para deficientes.

20. - Adultera o velocímetro do carro para vendê-lo como se fosse pouco rodado.

21. - Compra produtos pirata com a plena consciência de que são piratas, financiando o narcocontrabando informal.

22. - Substitui o catalisador do carro por um que só tem a casca.

23. - Diminui a idade do filho para que este passe por baixo da roleta do ônibus, sem pagar passagem.

24. - Emplaca o carro fora do seu domicílio para pagar menos IPVA.

25. - Frequenta os caça-níqueis e faz uma fezinha no jogo de bicho que é contravenção, crime.

26. - Leva das empresas onde trabalha, pequenos objetos como clipes, envelopes, canetas, lápis.... Como se isso não fosse roubo.

27. - Comercializa os vales-transporte e vales-refeição que recebe das empresas onde trabalha.

28. - Falsifica tudo, tudo mesmo... Só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado.

29. - Quando volta do exterior, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem.

30. - Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve.

E quer que os políticos sejam honestos... Escandaliza- se com a farra das passagens aéreas... Diz que todos os políticos são iguais, quando ele é que é igual todos os políticos corruptos. Diz que ninguém presta, pois mede-se por ele mesmo, ele também não presta? Seguindo o berrante da mídia tocando a manada, diz que todo político é ladrão, pois de ladroagem ele entende muito, é ladrão e também de si mesmo, de seus conceitos, de suas referências, de sua cidadania.

Pobre, finge que não é rico, classe média acha que é rico, moreno acha que é branco, branco acha que é loiro... Negro? Ah ninguém é negro, o pai e a mãe são, os avós também, mas ele não... ele malemal é pardo, moreno, nunca afrodescendente...

Diz que é católico, mas só vai na igreja em casamento, batismo, missa de sétimo dia, e ainda diz motes neoevangélicos, com seu patuá de macumba no pescoço, ou seja, é cristão meia boca, interesseiro, dissimulado, intimamente saca que tem culpa no cartório (consciência, remorso, medo de ser pego e apenado) então tem que cercar de todos os credos, santos, talismãs, etc...

Votou num ladrão, num corrupto, num traficante, mas diz que PT rouba, o Lula é Ladário porque tem vergonha de dizer que sendo ladrão de seu próprio voto, votou em ladrão antes, porque se deixou enganar pela mídia, cérebro de penico, fingindo se politizado, critico.

O Brasil seria melhor sem os brasileiros?

Ou sem "professores coxinhas-daslu"?

Ou sem "pobres de direita"?

Ou sem "bolsovômitos negros"?

Ou sem "partidários malformados e mal informados"?

Ou sem "cérebros de penico da mídia abutre"?

Ou sem mulheres analfas, mal formadas e mal informadas, votando em quem as envergonha, machos alfafas tipo Bolsanaro... Já pensou?

PENSAR PODE

Fazem faculdadezinhas de beira de estrada e se acham sabidos. Xingados de VAGABUNDOS pelo FHC do PSDB que quebrou o Brasil 3 vezes e transformou SP/Samparaguai num impune estado-máfia, e se acham?

Formados pela FACULDADE REDE GLOBO DE TELEVISÃO, plim plim...

Geração Hipoglós...

-Mandam a gente pra CUBA, e moram em SP, o Tucanistão do Brasil, o estado mais corrupto do Brasil, em que nossos empresários paulistas roubam por ano 100 Bilhões do Imposto de renda...

Silas Corrêa Leite

Silas Corrêa Leite é ciberpoeta, escritor e blogueiro premiado, livre pensador humanista, membro da UBE-União Brasileira de Escritores, jornalista comunitário e cultural, pós-graduado em Literatura na Comunicação (ECA-USP), conselheiro diplomado em Direitos Humanos, autor entre outros de GOTO, A Lenda do Reino do Barqueiro Noturno do Rio Itararé, Romance, Editora Clube de Autores; autor de GUTE-GUTE, Barriga Experimental de Repertorio, Romance, Editora Autografia; autor de O Menino Que Queria Ser Super-Herói, Site Amazon, entre outros. Prêmio Mapa Cultural Paulista/Secretaria de Estado de Cultura de SP (representando Itararé-SP). Prêmio Lygia Fagundes Telles Para Professor Escritor, Prêmio Ignácio Loyola Brandão, Prêmio Paulo Leminski, Prêmio Biblioteca Mario de Andrade (Gestão Marilena Chauí), Prêmio Literal, Fundação Petrobrás, Curadoria Heloisa Buarque de Hollanda, Prêmio Instituto Piaget e Prêmio Ficções Simetria, ambos em Portugal, entre outros. Colabora em revistas, jornais, fanzines, suplementos de arte, cultura e educação, está em mais de 800 sites, até no exterior, na América Espanhola, Europa e África. Consta em mais de 100 antologias literárias de renome em verso e prosa, até internacionais e na FBN-Fundação Biblioteca Nacional, gestão Ivan Junqueira. Seu Estatuto de Poeta foi traduzido para o espanhol, inglês, francês e russo. Elogiado entre outros por Moacyr Scliar, Ledo Ivo e Carlos Nejar da ABL-Academia Brasileira de Letras. Seu ebook de sucesso, O RINOCERONTE DE CLARICE, primeiro livro interativo da internet, foi tese de mestrado em Hyper Texto e tese de Doutorado em Linguagem Virtual na UFAL.

