Lexa visita rádios do Brasil para divulgar música

A cantora anda arrastando legiões de fãs para a porta das rádios

Lexa é um dos nomes mais fortes do pop no Brasil. Prova disso é que o hit Vem Que Eu Tô Querendo está entre as 10 mais tocadas do Brasil. Enquanto o clipe da música, já conta com quase 2 milhões de visualizações.

Enquanto isso, a cantora está rodando o Brasil e visitando várias rádios para divulgar seu trabalho. Por onde passa, Lexa arrasta uma legião de fãs.

Foto Facebook

Thiago Freitas Assessor e Jornalista