Afirmação de que Bolsonaro não está à altura do cargo

Afirmação de que Bolsonaro não está a altura do cargo

Brasília, 25 de março (Prensa Latina) A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) descreveu como palavras recentes irresponsáveis e criminosas de Jair Bolsonaro, que subestimou a gravidade do novo Coronavírus(SARS-Cov-2) e considerou que o presidente não está hoje altura de seu cargo.

'Em um momento em que é necessária serenidade e liderança forte e responsável, com seu comportamento irresponsável e criminoso, o presidente mostra que não está na posição importante que ocupa', diz a ABI em comunicado divulgado após o discurso na noite passada. Bolsonaro na rádio e televisão nacionais.







Em seu discurso, o presidente de extrema-direita mais uma vez comparou o Covid-19 a uma gripe ou resfriado, e pediu aos prefeitos e governadores que 'abandonassem o conceito de terra arrasada', o que para ele inclui o fechamento do comércio 'e confinamento em massa '.







'O grupo de risco é o de pessoas com mais de 60 anos. Então, por que fechar escolas? Casos fatais de pessoas saudáveis com menos de 40 anos são raros', disse o ex-oficial militar espantado, que recomendou que o Brasil 'voltasse a normalidade '.







Segundo a ABI, o país assistiu com espanto ao Bolsonaro minimizar os riscos da pandêmia do Covid-19 e se opor a todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.







Também como ele tenta responsabilizar a imprensa pela apreensão justificada que está tomando conta de todos.







A associação insiste que o coronavírus chega ao país de maneira ameaçadora e o ex-militar se refere à pandêmia como influenza ou um resfriado.







E o mais grave, acrescenta, 'recomenda que os brasileiros não adotem medidas preventivas. Dessa forma, contribui para a falta de preparação do país para enfrentar a grave situação que estamos enfrentando'.







Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, o número de mortes por Covid-19 aumentou para 47 no Brasil, onde 2.271 pessoas estão infectadas.







