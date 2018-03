Desmonte? Apagão atinge ao menos 13 estados do Norte e Nordeste

No momento em que o governo tenta aprovar no Congresso a privatização da Eletrobras, ao menos treze estados da região Norte e Nordeste ficaram sem fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (21). O "apagão", cujas causas ainda não foram esclarecidas, teve início por volta das 15h50 e atingiu Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Piauí, Sergipe, Ceará, Maranhão, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins.

A informação sobre o blecaute foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica, o órgão ainda apura a dimensão do problema e suas causas.

O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), ex-presidente da Chesf, subsidiária da Eletrobras, disse no Twitter que o problema no fornecimento foi causado por uma falha nos testes da linha de Belo Monte. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e a Companhia Energética do Maranhão (Cemar) confirmaram que problemas na Usina Hidrelétrica teriam gerado a queda de energia, segundo o jornal A Tarde.

Em nota à imprensa, o ONS informou que uma "perturbação" no sistema causou o desligamento de cerca de 18.000MW, o que corresponde a 22,5% da carga total do sistema naquele momento nas regiões Norte e Nordeste.

Nas redes sociais, internautas não tardaram a associar a falta de energia aos apagões da era Fernando Henrique Cardoso e à tentativa do governo atual de privatizar a companhia.

Leia o comunicado publicado pela ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico):

"Hoje, 20 de março, às 15h48, uma perturbação no SIN causou o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento.

Em consequência da perda de carga, entrou em funcionamento o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga do Sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com corte automático de consumidores, no montante de 4.200MW.

Os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste.

Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

As equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas Norte e Nordeste, já em curso.

As causas de desligamento estão sendo investigadas.

Novas informações serão atualizadas tão logo estejam disponíveis".

Do Portal Vermelho, com agências

Fonte