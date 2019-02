DERSU UZALA no Centro Cultural São Paulo, só amanhã 26/02/19





Na programação deste mês do Circuito SPCine será exibido DERSU UZALA, clássico de Akira Kurosawa.

A sessão será amanhã, 26/02/19, 19h, no Centro Cultural São Paulo, este mês excepcionalmente na sala Lima Barreto.

Os ingressos têm preços populares: R$ 4,00 a inteira, R$ 2,00 a meia-entrada.

Mais informações no link: https://goo.gl/tJpake



Todas as produções selecionadas pela SPCine são do Mosfilm, o maior e mais antigo estúdio cinematográfico da Europa, representado nesta iniciativa pela CPC-UMES Filmes.