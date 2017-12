ISA coloca seu acervo digital à disposição do público

Resultado de um trabalho de mais de 20 anos, o acervo do ISA reúne aproximadamente 16 mil documentos, 300 teses e 160 mil notícias, além de fotos e publicações. Confira!

A partir desta sexta-feira (15/12), o público poderá acessar o rico acervo que o ISA catalogou e sistematizou ao longo de duas décadas, bastando para isso clicar aqui. São notícias, documentos, fotos, mapas e publicações na íntegra, disponíveis para download, indexados por etnias, por categorias de população tradicional (caiçaras, quilombolas, seringueiros), por Unidades de Conservação, Terras Indígenas, biomas, bacias, temas, sub-temas e palavras-chave. Entre eles destacam-se biodiversidade, educação e saúde indígena, energia, estradas, etnografia, florestas, mudanças climáticas, recursos hídricos, recursos minerais, política socioambiental. A plataforma será atualizada com frequência e a documentação completa do acervo será disponibilizada conforme for sendo digitalizada.

O precioso banco de imagens do ISA, composto por 120 mil fotos, começou a ser formado nos anos 1980, na mesma época em que foi lançada a primeira edição do livro Povos Indígenas no Brasil. Inicialmente com imagens de povos indígenas. Com o passar do tempo foram incorporadas fotos de comunidades quilombolas, ribeirinhos/beiradeiros, de biodiversidade, florestas, recursos hídricos e de ameaças aos direitos desses povos e ao meio ambiente. Todo esse material será liberado ao público gradativamente.

Construída com tecnologias livres, a nova plataforma foi projetada de forma a permitir acesso fácil e rápido aos seus conteúdos, e para abrigar uma interface de pesquisa simples e completa.

ISA

