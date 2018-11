Tragédia de Pedreiras Deve Levar a Apuramento de Responsabilidades e à Reflexão

O Partido Ecologista Os Verdes lamenta a tragédia ocorrida, na sequência do aluimento de terras na antiga EN255, no troço que liga Borba a Vila Viçosa e apresenta o seu mais profundo pesar à família das vítimas e população local.

Poder-se-á dizer que esta era uma tragédia anunciada há muito, dado que há muito era conhecida a fragilidade daquela estrada face à sua passagem no meio de duas pedreiras.

Face a esta ocorrência, o PEV exige que as responsabilidades sejam apuradas junto de todas as entidades envolvidas, desde as entidades da administração central com responsabilidades no licenciamento e requalificação do espaço das pedreiras, fiscalização e garantia de segurança no trabalho, até à administração local.

Os Verdes consideram que, para que situações como esta não se voltem a repetir, torna-se imperativo retirar ilações políticas deste trágico acontecimento e que este leve à reflexão das autarquias, quanto à assunção de responsabilidades.

Esta reflexão é tanto mais importante atualmente quando o governo se prepara, a propósito da dita "descentralização" para "chutar" para as autarquias mais um conjunto de responsabilidades para as quais estas não terão capacidades técnicas e científicas para acompanhar devidamente.

Os Verdes vão requer, com carácter de urgência, a presença do Ministro da Economia na respetiva Comissão, para prestar esclarecimentos sobre esta situação e explicar as medidas que pretendem tomar em situações similares nas zonas dos mármores e noutras pedreiras existentes no país.

O Partido Ecologista "Os Verdes"