Arena do Conhecimento traz interação para a CASACOR Bahia

Idealizada para ser um ponto de convergência durante a CASACOR Bahia 2019 e um local para partilhar o conhecimento, a Arena do Conhecimento, projeto de 96m², é assinado pelo arquiteto Ruy Espinheira Neto. O arquito busca desenvolver um ambiente de interação e convívio, com o propósito de emoldurar, que sirva de "passe-partout" para o seu conteúdo. Neste espaço, em parceria com a Ademi Bahia, serão realizados encontros, talks e eventos.

Presente pela 7ª vez na edição baiana do maior evento de arquitetura e decoração do país, Ruy apresenta um trabalho com uma estrutura minimalista, partindo do conceito da obra industrializada, em que as partes vêm praticamente prontas para serem montadas, oriundas de materiais reciclados e/ou recicláveis, como aço, vidro, poliestireno expandido (EPS) e cimento.

Na parte interna, a Arena abriga um espaço para troca de conhecimento, com um layout mais descontraído com lounges, cadeiras e puffs no lugar do auditório tradicional. Além disso, o projeto proporciona um espaço mais aconchegante, onde traz arte, com um painel inédito do renomado artista Jenner Augusto da Silveira.

A obra, intitulada "A Ferrovia", datada de 1958, foi feita sob encomenda para a Estação Ferroviária de Feira de Santana. O painel está sob a guarda do Instuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Jenner foi um dos pioneiros da arte moderna na Bahia e em Sergipe, ao lado de nomes como Mário Cravo, Genaro de Carvalho, Ligia Sampaio e Carlos Bastos.

Com praticamente 70% de suas paredes em vidro, as poucas paredes opacas são em placas monolíticas estruturais de EPS com uma malha eletro soldada, que quando o cimento é aplicado, confere uma grande resistência à compressão, dispensando a necessidade de pilares.

Para a cobertura, peças de EPS encaixadas, como partes de um brinquedo de montar, apoiado nas paredes e no aro metálico, que também serve de estrutura para a parede de vidro inclinado, que junto com as vigas metálicas, também inclinadas, conferem uma estética leve, plasticidade e transparência.

A Arena do Conhecimento poderá ser visitada de 22 de outubro a 8 de dezembro, das 15h às 22h (terça a sexta) e das 13h às 22h (sábados, domingos e feriados), no Horto Florestal (Rua Estácio Gonzaga, nº 210), com ingressos a partir de R$25 (meia).

(Fotos: Bruno Ribeiro/Divulgação)

Helder Azevedo