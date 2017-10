TCSB: semana repleta de propostas na despedida da "Embarcação do Inferno"

As últimas apresentações em Coimbra de "Embarcação do Inferno", a apresentação do livro "A Revolução Russa - 100 anos depois" e uma nova sessão da oficina "Dança para pais e filhos" preenchem a última semana de Outubro no Teatro da Cerca de São Bernardo.



EMBARCAÇÃO DO INFERNO

A mais recente produção vicentina d'A Escola da Noite e do Cendrev - Centro Dramático de Évora despede-se do Teatro da Cerca de São Bernardo a 29 de Outubro. Até lá, o espectáculo pode ser visto de quinta a sábado, às 21h30, e aos domingos, às 16h00. De quarta a sexta-feira, há ainda várias sessões para o público escolar da cidade e da região, em horário diurno (11h00 e 15h00).

"Embarcação do Inferno" (que retoma o título que Paulo Quintela quis dar ao grande clássico do teatro português, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno") estreou em 2016 e assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira publicação da obra de Gil Vicente.

Elogiado pela crítica e pelo público, o espectáculo é uma co-encenação de António Augusto Barros e de José Russo e tem um elenco de oito actores: Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) e Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite). Da equipa artística do espectáculo fazem ainda parte João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano (cenografia), Ana Rosa Assunção (figurinos e bonecos), António Rebocho (luz) e Luís Pedro Madeira (música).

No texto que escreveu para o programa do espectáculo, José Augusto Cardoso Bernardes, reputado vicentista e consultor científico do projecto, destaca a "mão qualificada, segura e inventiva" das duas companhias co-produtoras e salienta a forma como o texto quinhentista nos permite, hoje, "problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder".

Os bilhetes podem ser reservados para os contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



A REVOLUÇÃO RUSSA

No ano em que se assinala por todo o Mundo o centenário da Revolução Russa de 1917, A Escola da Noite acolhe no Bar/Livraria do TCSB, a 24 de Outubro, terça-feira, pelas 21h30, a apresentação da obra "A Revolução Russa - 100 anos depois". O livro é editado pelas Edições Parsifal (que organiza a sessão) e conta com textos de António Louçã, Constantino Piçarra, Fernando Rosas, Francisco Louçã, José Manuel Lopes Cordeiro, Miguel Pérez Suarez, Rui Bebiano e Thaiz Senna. A apresentação em Coimbra, que terá entrada gratuita, contará com a presença de dois destes autores: António Louçã e Rui Bebiano.



DANÇA PARA PAIS E FILHOS NOS SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

No último sábado do mês, os Sábados para a Infância no TCSB voltam a acolher uma das iniciativas de maior sucesso, a oficina de Dança para pais e filhos, dirigida pela bailarina e coreógrafa Leonor Barata.

Durante uma hora, os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. Saindo por instantes do "quotidiano vertical", inventam juntos as danças que quiserem.

A oficina está pensada para crianças dos 18 meses aos 4 anos (e respectivos adultos acompanhantes) e a inscrição custa 10 Euros por "par". Atendendo à lotação limitada, é vivamente aconselhável realizar previamente a inscrição, através dos contactos habituais do Teatro.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo