Debaixo dos nossos pés, um mundo maravilhoso

O Museu Mineiro de São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, acolhe até 9 de Setembro a exposição fotográfica «À descoberta do Mundo Subterrâneo».

Da autoria do Alto Relevo - Clube de Montanhismo, cada fotografia resulta do empenho de uma equipa que mergulha na escuridão com vários equipamentos de fotografia e iluminação.

Uma nota de imprensa da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova adianta que esta equipa fica longos espaços de tempo imóvel, sempreem ambientes muito pouco confortáveis. O motivo para esse esforço é o de «mostrar que debaixo dos nossos pés há um mundo maravilhoso, que temos o privilégio de agora partilhar», lê-se no texto.

A mostra foi inaugurada na sexta-feira, 21 de Julho, e tem entrada livre.

