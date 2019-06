Presidente de Cuba realça papel de artistas e intelectuais

Havana, 23 jun (Imprensa Latina) O presidente Miguel Díaz-Canel realçou hoje o papel de intelectuais na sociedade, a poucos dias do IX Congresso da União de Escritores e Artistas de Cuba (Uneac).

O Congresso da Uneac tem muito que contribuir, nossos criadores serão genuinos atores em nossa sociedade. #SomosCuba #SomosContinuidad. Para que floresça a cultura, escreveu em sua conta @DiazCanelB.



A véspera, Díaz-Canel sustentou um encontro com intelectuais da ilha, no qual elogiou os debates realizados em todo o país como antessala do evento previsto do 28 ao 30 de junho.



Durante a reunião, o chefe de Estado chamou a defender o papel do criador e a identidade nacional.



Segundo organizadores, o congresso será inclusivo e participativo devido ao trabalho realizado desde a base, e tratará temas como a relação entre cultura e meios de comunicação, e os vínculos entre cultura e turismo.



