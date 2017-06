PEV no Distrito do Porto

No próximo dia 26 de Junho, segunda-feira o deputado José Luís Ferreira do PEV estará no distrito do Porto.

Na parte da manhã a convite da Associação do Porto Paralisia Cerebral para a discussão do tema: "Apoio à Vida Independente e Assistência Pessoal" a reunião terá lugar na sede do Partido Ecologista "Os Verdes" no Porto.

11:00 - Reunião com a Associação do Porto Paralisia Cerebral

Na parte de tarde uma delegação do PEV, acompanhada pelo deputado José Luís Ferreira e pelo candidato à Câmara Municipal da CDU Fernando Sá, terá as seguintes iniciativas:

15:30 - Visita à fábrica da Cerveja Artesanal - Post Scriptum Brewery na Trofa

17:00 - Reunião com a APVC - Associação para a Protecção do Vale do Coronado na Trofa

Por fim, o dia terminará com a Conversa Ecologista de Junho do PEV, na sede do Porto, relembrará que em tempo de debate nacional sobre o papel dos diversos níveis do Estado - Administração Central, Regional e Local - é necessário assegurar a participação activa das populações, a partilha de opiniões e a reflexão conjunta.

Nesta Conversa Ecologista teremos o contributo do Deputado do PEV na Assembleia da República José Luís Ferreira e do Membro da Comissão Política do Comité Central do PCP Jaime Toga.

21:00 - Conversa Ecologista a "Descentralização e Regionalização - Desafios e Oportunidades".

PEV