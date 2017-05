Estilista de celebridades, como Gracyanne e Aline Riscado, faz sucesso com nova moda

Luís Fernando Gomes é especializado na moda "Tal Mãe Tal ,Filha"

Elas querem ficar mais parecidas do que a genética já se encarregou, por isso, algumas mães e filhas recorrem a nova febre do momento no mundo fashion: Se vestir igual da cabeça aos pés. Luís Fernando Gomes, formado em Moda e estilista de diversas celebridades, como Gracyanne Barbosa, Aline Riscado, Nicole Balhs, entre outras, é especializado no segmento há três anos, mas só agora sentiu que a tendência caiu no gosto popular.

Luís começou a carreira vestindo rainhas de bateria. Posteriormente, passou a fazer vestidos de festa. E agora está aproveitando a febre do momento. Para se ter uma ideia chega a 10 encomendas de looks "Tal Mãe, Tal Filha"

"A moda "Tal Mãe, Tal Filha" está uma verdadeira febre. Faço looks temáticos e tradicionais. As meninas adoram se vestirem iguais às mães. É muito gratificante ver a alegria delas", conta o estilista, proprietário do Ateliê Apenas Divas.

Foto Divulgação

Thiago Freitas