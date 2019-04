Essencias Florais

por Tereza Guerra

Energia transformadora. As gotinhas do Amor.

Estamos em plena Primavera e pela nossa experiência salientamos mais uma vez a importância da terapia das flores e como elas proporcionam o bem estar e crescimento das nossas crianças em Paz, Harmonia e Amor.

O que são as essências florais e para que servem?

"São substratos energéticos de flores. Cada flor possui um "quantum" de energia. A frequência vibracional das flores é transferida para a água, que passa a vibrar ressonantemente com a frequência da flor. Essas vibrações são absorvidas pelo ser humano, produzindo bem estar e harmonizando as estruturas emocionais e mentais desencadeadoras de doenças."

Como explicava o Dr. Bach os florais são essências que possuem o objetivo de transformar estados mentais e emocionais negativos em positivos. Essa transformação dá-se através daquilo a que o Dr. Bach denominou de "lei dos opostos", ou seja, a tristeza será substituída pela alegria, o medo pela coragem, a agressividade por doçura, e assim por diante, aflorando sentimentos de perdão e reconhecimento dos erros cometidos, senso de humor e maior otimismo perante a vida.

Os florais são extratos líquidos de flores, que devem ser tomados oralmente, e que oferecem o poder, a energia, vibração das flores e plantas silvestres. São indicados principalmente para a transformação e cura emocional do ser humano, ajudando também no seu auto conhecimento e melhoria da saúde física e mental.

O primeiro sistema de florais que surgiu foi os Florais de Bach, criado pelo médico inglês Edward Bach, na década de 30, muito embora já se usassem tratamentos com plantas e flores desde a antiguidade. As essências florais não são remédios. No seu preparo, só é utilizada a energia das plantas nela contida através de extração por Método Solar e/ou Método de Fervura.

Dessa forma, têm uma natureza vibracional altamente diluída, sob o ponto de vista físico, mas amplamente potencializada quando se trata de energia sutil existente, incorporando o padrão energético de cada flor.

Cada uma das essências florais atua curando e equilibrando determinado quadro que se encontra em desarmonia, podendo ser utilizada por bebés, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Especialmente em crianças e adolescentes as essências florais são muito bem toleradas e proporcionam melhoria, equilíbrio e bem estar. Sobretudo quando na escola apresentavam grande insegurança, baixa auto estima, medos noturnos, baixo rendimento escolar, devido ao stress causado em meio escolar, que lhes provocava insónias e irritabilidade.

Dependendo dos casos e das situações envolventes, as essências florais podem ajudar num maior discernimento, serenidade, afastando medos e inseguranças, o que muito contribui para uma melhoria substancial no aproveitamento escolar das crianças e adolescentes. Na altura em que se deparam com provas e exames, os níveis de stress aumentam consideravelmente tornando evidente uma maior ansiedade, por se encontrarem sob pressão, o que pode causar um comportamento alterado junto da família e até na relação com colegas e professores.

Com a ajuda das essências florais, desde que tomadas regularmente e com a indicação correta do terapeuta, tudo se torna mais fácil de encarar devido ao aumento de auto confiança, diminuição de ansiedade, força interior, coragem, maior ânimo e vontade de vencer.

Benefícios dos Florais

Trazem paz, tranquilidade e otimismo, possibilitando que a pessoa compartilhe as suas dificuldades com honestidade para consigo mesma e para com os outros.

Ajudam a fortalecer interiormente e dão grande coragem, acalmando o medo e favorecendo a confiança para vivenciar experiências e aventuras.

Ajudam a pôr-se no lugar do outro, intensificando a tolerância, aceitação das diferenças nos outros e desejo de ajudar.

Dão coragem, calma e tranquilidade, tornam a pessoa capaz de manter o discernimento e equilíbrio, apesar das adversidades da vida e/ou do ambiente envolvente ser tenso, controverso ou conflituoso.

Proporcionam calma, abolindo ou diminuindo ansiedade, insónias e outros desconfortos provocados pelo stress diário, devolvendo tranquilidade, confiança e a alegria de viver.

Ajudam na determinação para cumprir as obrigações, autoconfiança e reconhecimento de suas habilidades pessoais.

Ajudam a eliminar raiva, incompreensão, insatisfação, proporcionando maior compreensão, generosidade, tolerância, amor e perdão.

Também podem ajudar na capacidade de cooperação, paciência e calma mental, relaxamento e tolerância.

Acabam com as situações de dependência e de medo às mudanças. Favorecem a independência e o desejo de autonomia, dão habilidade e determinação para adaptar-se a mudanças quando necessário. Ajudam no tratamento de dependências como álcool, drogas, cigarros, etc. Protegem e deixam a pessoa imune à inveja, "mau-olhado" e mau humor dos outros.

Em casos de dor, separação, trauma, rejeição, perda ou morte produz consolo e conforto, acalma, fortalece mental, física e emocionalmente ajudando na aceitação, alívio do sofrimento, bem estar, proporcionando uma sensação de que não se está só.

Por tudo isto as essências das flores são também denominadas as gotinhas do Amor.

"A lição mais importante de nossas vidas é aprender a ser livre"Dr. Edward Bach

