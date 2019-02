Proteger, um sonho possível

Manter a floresta em pé conduziu a vida dessas dez pessoas. Agora, elas compartilham suas histórias no Proteja Talks

Dez histórias de vida que se conectam por um mesmo objetivo: manter a floresta em pé. No próximo dia 27, elas se encontram em Brasília e se espalham pelo resto do país no Proteja Talks. Inspirado no Ted Talks, o evento vai reunir histórias inspiradoras de dez ativistas da causa socioambiental, que compartilharão suas vivências e sonhos para o futuro.

No elenco, Sineia do Vale, Paula Arantes, Daniela Chiaretti, Roberto Klabin, Raquel Rosemberg, Claudio Maretti, Edel Moraes, Fernando Sousa, Hugo Fernandes-Ferreira e Marcelo Rosembaum. As apresentações serão curtas, no formato das palestras Ted, e terão transmissão ao vivo no Youtube, no canal do Ipam Amazônia (youtube.com/IPAMclima).

Na ocasião, também será lançada a plataforma Proteja, uma realização do Instituto Socioambiental, Ipam, Imazon e do Woods Hole Research Center. O site reúne as bases de dados e os acervos das quatro organizações e de outras que aderiram ao portal e permite que o usuário faça seus próprios mapas e infográficos interativos. Também possibilita a formação de uma comunidade interessada nos mesmos temas, pois oferece a conexão entre os vários usuários.

O evento contará com uma mesa-redonda sobre o Estado das Áreas Protegidas, com participação de representantes do Ipam, ISA e Imazon.

O contexto não é favorável: o novo cenário político impulsionou as invasões às Terras Indígenas e áreas protegidas. Em toda Amazônia, grileiros, madeireiros e garimpeiros se sentem empoderados para adentrar ilegalmente nas áreas protegidas. Essas histórias nos mostram, porém, que proteger ainda é possível.

Confira abaixo o perfil de cada um dos participantes:

Sineia do Vale

Sineia do Vale pertence ao povo indígena Wapichana, da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR), e coleciona uma vida de ativismo em prol das causas indígenas e ambientais. Além de viajar pelo Brasil proferindo palestras e participando de debates, ela representa a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) dentro do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas (CIMC), entre outros. É também coordenadora do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do Conselho Indígena de Roraima (CIR).

Paula Arantes

Graduada em hotelaria e com pós-graduação em ecoturismo, é bolsista do programa internacional LEAD de lideranças para o desenvolvimento sustentável. Tem 23 anos de experiência como consultora em projetos de ecoturismo e de boas práticas para a sustentabilidade para entidades socioambientalistas, destinos ou reservas particulares. Coordena o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável (FITS) e compõe o time da Garupa, ONG que conecta viajantes em busca de experiências autênticas a destinos, comunidades e empreendedores que promovem o turismo responsável, inclusive nas Serras Guerreiras, no município de Santa Isabel do Rio Negro nas Terras Indígenas Médio Rio Negro I e Médio Rio Negro II.

Raquel Rosemberg

Ativista e empreendedora social, tem como missão de vida trabalhar com pessoas e organizações que busquem a convergência de ideias e propósitos para a construção de um mundo melhor e mais sustentável. Co-fundadora e dedicada integralmente ao Engaja, já representou a organização em diversas conferências em defesa de justiça climática. Dançarina nas horas vagas, no palco ou ao som da música da vida. É fellow do Adopt a Negotiator, Red Bull Amaphiko e fellow da Ashoka Brasil.

Hugo Fernandes-Ferreira

Professor da Universidade Estadual do Ceará, é biólogo, Doutor em Zoologia com Pós-Doutorado em Ecologia. Lidera o Converte (Laboratório de Conservação de Vertebrados Terrestres da UECE) e o Ciente (Núcleo de Divulgação Científica da UECE), alcançando 1,3 milhão de pessoas por ano. É o Coordenador Científico da Lista Vermelha da Fauna Ameaçada do Ceará, apresentador da TV Jangadeiro e da FM Band News, colunista do HuffPost, diretor do Science Vlogs Brasil e Grantee do Instituto Serrapilheira.

Roberto Klabin

Roberto Klabin é formado em direito pela USP e empresário .Desde o tempo em que cursava a faculdade de direito está envolvido na luta pelo meio ambiente, tendo fundado e presidido várias ONGs , entre as quais a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto SOS Pantanal.

Claudio Mareti

Cláudio Maretti é especialista em áreas protegidas, apoio ao desenvolvimento sustentável, sobretudo de comunidades locais e tradicionais, ordenamento territorial, relações entre a sociedade e a natureza, conservação da natureza e uso sustentável de recursos naturais, com mais de 37 anos de experiência em várias instituições e âmbitos, inclusive internacional.

Atualmente coordena o III Congresso de Áreas Protegidas da Latino-américa e do Caribe e é vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da UICN, para a América do Sul. Foi presidente e diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Edel Moraes

Mulher da floresta, extrativista, mestra em Desenvolvimento Sustentável em povos e Territórios tradicionais pela Universidade Federal de Brasília (UNB), aluna Visitante na University of Nottingham Inglaterra, Especialista em Educação do campo Desenvolvimento e Sustentabilidade. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação do campo; desenvolvimento e sustentabilidade, atuando principalmente no seguinte tema: educação do campo, sistema de Nucleação, transporte escolar, Organização Social Gênero e Juventude, Vice presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativista, Vice presidente do Memorial Chico Mendes.

Daniela Chiaretti

Daniela Chiaretti é repórter especial de Ambiente do Valor desde 2005 e tem feito a cobertura das grandes conferências ambientais das Nações Unidas. Trabalha com temas de desenvolvimento e redução da pobreza, Amazônia e povos indígenas, mudança do clima e questões urbanas. Ganhou o Prêmio Esso de Informação Científica, Tecnológica e Ambiental em 2011 com reportagem feita em viagem ao Ártico, em julho de 2010, para escrever sobre o impacto do aquecimento global perto do polo Norte

Fernando Souza

Doutor em Geografia e Planejamento territorial pela Universidade Paris 1 - Panthéon Sorbonne e em Geografia pela Universidade de São Paulo. Diretor Institucional e Sustentabilidade do Grupo Cataratas.

Fundador da Tamoios Inteligência Geográfica. Profissional com experiência em gestão de projetos e consultorias voltadas para a gestão do território, planejamento turístico e planejamento estratégico. Amante de longas caminhadas na natureza e banhos de cachoeira.

Membro do Grupo de Especialistas em Turismo em Unidades de Conservação da IUCN.

Marcelo Rosembaum

Marcelo Rosenbaum está à frente da Rosenbaum, escritório de design, arquitetura e inovação há mais de 20 anos. Rosenbaum trabalha com economia criativa, gerando valores a partir de ideias originais. Fundador do Instituto A Gente Transforma, uma abordagem de Transformação Social e incubador de empreendimentos sociais, que promove um movimento de transformação em comunidades, atuando no Brasil e América Latina desde 2010. O Instituto A Gente Transforma faz parte da rede Yunus Social Business. Ministra cursos e palestras com um novo olhar sobre as possibilidades do design como ferramenta de transformação. Professor Honoris Causa em Arquitetura e Urbanismo. Prêmio Cidadão SP 2019.

Serviço:

