Colômbia: Nações Unidas celebram instalação de novo congresso

Bogotá, 20 de Julho de 2018 -

A Missão de Verificação das Nações Unidas e o Sistema das Nações Unidas em Colômbia celebram a instalação no dia de hoje do Congresso da República fruto das eleições legislativas mais participativas e pacíficas em décadas.

A 20 meses da firma do Acordo de Paz entre o Governo da Colômbia e as FARC-EP, a participação no Senado e na Câmara de Representantes do partido político da Força Alternativa Revolucionária do Comum, FARC, marca seu trânsito das armas à política e a transição do país do conflito em busca da reconciliação.

Frente aos desafios persistentes da violência e da pobreza nos territórios, as Nações Unidas esperam que, num clima de concórdia nacional, os trabalhos do novo Congresso sejam determinantes para a extensão do estado social de direito e a consolidação da paz em todo o território nacional.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto