Rússia enfrenta o desmantelamento da segurança mundial

Por Antonio Rondón García Moscou, 23 de maio (Prensa Latina) A Rússia denuncia e tenta conter hoje o desmantelamento metódico dos Estados Unidos da segurança global e dois de seus principais componentes: o controle do desarmamento e os mecanismos para garantir a confiança mútua.

Como afirmou certa vez a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajarova, os Estados Unidos estão focados em colocar em prática o conceito delineado pelo ex-presidente democrata Barack Obama de exclusividade norte-americana, traduzido em hegemonia mundial.



A justificativa para anunciar a saída do Tratado de Céus Abertos (ATT), uma idéia que o próprio Dwight D. Eisenhower propôs em seu tempo, é apenas uma formalidade para romper qualquer vínculo que o impeça de exercer a referida exclusividade, disse a porta-voz.



O presidente dos EUA, Donald Trump, parecia abraçar completamente esse conceito e até introduzir inovações para ir além do econômico ou do político e mergulhar no delicado campo da estabilidade estratégica, dizem analistas locais.



O Ministério das Relações Exteriores da Rússia contestou esta semana em um comunicado oficial, a decisão de Trump de abandonar unilateralmente o TCA e as acusações de que Moscou usou esse acordo para definir metas futuras para suas armas de precisão.



O Ministério das Relações Exteriores também rejeitou categoricamente a imposição de um ultimato, referindo-se à condição de que Washington retorne ao ATT, se a Rússia 'cumprir suas obrigações', em uma fórmula muito geral que evita expor evidências concretas.



A Rússia lembra que os próprios aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) pregaram uma peça nos Estados Unidos.



Nesse caso, parece referir-se às demandas dos Estados Unidos de suspender voos comerciais ao realizar seus vôos de observação a partir de Kaliningrado, que já criou um incidente com a vizinha Polônia, outro signatário do acordo que está em operação desde 2002.



Moscou limitou os vôos no enclave a uma área de 500 quilômetros.



As forças armadas russas localizaram os complexos táticos Iskander-M, com um alcance de cerca de 480 km, em Kaliningrado, em resposta ao reforço da presença da Otan perto das fronteiras deste país e à implantação de sistemas antimísseis norte-americanos.



Algo semelhante aconteceu no caso das repúblicas autoproclamadas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. A Geórgia, um dos signatários do TCA, rejeitou os sobrevoos russos sobre seu território, então Moscou limitou os vôos dos Estados Unidos em suas bases nessas duas regiões.



De fato, embora tenha repetido formalmente acusações contra a Rússia por supostamente violar as disposições do TCA, a aliança Atlântica emitiu uma petição coletiva para que os Estados Unidos reconsiderassem sua intenção de abandonar o mencionado acordo.



A Rússia esclareceu que não deixará o TCA, assinado em 1992 por 34 países, como um suposto símbolo do fim da Guerra Fria e do início de medidas de confiança mútua na esfera militar, e que manterá o cumprimento dos deveres e direitos dele decorrentes. desse documento.



A França, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália manifestaram sua intenção de permanecer no TCA, que visava o acesso da inteligência das potências ocidentais ao sobrevôo de instalações militares, primeiro da União Soviética e depois da Rússia.



Trump, em seu desejo de impor a exclusividade americana e, assim, romper com qualquer compromisso internacional que o impeça de desenvolver esse objetivo, parecia esquecer que o TCA era mais uma concessão feita por Moscou para abrir suas portas aos olhos do Ocidente.



De fato, mesmo se os Estados Unidos estivessem, a Rússia poderia trocar vôos de inspeção com estados europeus, onde também estão localizadas instalações militares americanas, enquanto o Pentágono perderia essa possibilidade no caso deste país.



Os Estados Unidos agora têm seis meses para pensar melhor sobre sua decisão, caso contrário, o TCA será fechado à inteligência daquele país do norte em solo russo, estimam observadores.



Para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, a Casa Branca desmonta metodicamente a segurança estratégica global, depois de abandonar o Tratado de Defesa Anti-Míssil, o Tratado de Armas Nucleares de Médio e Curto Alcance e agora o ATT.



Somente o Tratado de Limitação e Redução de Armas Estratégicas Ofensivas permanece, que Lavrov propõe estender por pelo menos cinco anos, para analisar com calma as possíveis variantes de sua operação futura, inclusive com a participação de outras partes interessadas.



Moscou mantém aberta a opção de diálogo na esperança de que o bom senso prevaleça em Washington, para evitar a eliminação de mais segurança na porta perigosa do confronto da guerra mundial.



