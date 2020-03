Clã revelam mais um tema inédito, lançando pistas sobre o novo disco de originais que chega na Primavera.

SINAIS é a segunda canção extraída do próximo álbum de originais dos Clã. A letra é assinada por Samuel Úria, dando assim continuidade à parceria artística iniciada em Corrente, o anterior registo de estúdio da banda. A composição está, como sempre, a cargo de Hélder Gonçalves.



TUDO NO AMOR, lançado no final de 2019, foi a primeira antevisão do álbum que aí vem. SINAIS deixa mais algumas pistas sobre o novo disco, cuja data de lançamento está marcada para o início da Primavera. O tema chega hoje às rádios e na próxima sexta-feira estará disponível nas plataformas digitais.



Vasco Mendes é mais uma vez convocado pelos Clã a criar este novo videoclipe. Inspirado pela carga ominosa e tensa da canção, o realizador escolheu rodar este filme em paisagens belas, inesperadas e misteriosas. Inquietante e enigmático, o videoclipe SINAIS deixa-nos alerta, atentos ao que está pra vir. O futuro está no campo e não na cidade?

Ontem à noite

A terra tremeu;

Não foi notícia,

Ninguém mais sentiu.



Sombras sem dono

Varreram o chão.

Portas rangeram

Pedindo atenção.



Ninguém quis ouvir.



E até ver

Em cada sinal

Há só resquícios de mim.



Mas eu sei

Que vou pontual,

E este é o princípio do fim.



É o começo do fim.



Hoje nos ombros,

No meu cabelo,

Poisam gaivotas

Pedem-me asilo.



Brincam nos parques.

Crianças com os pais.

Nasceram grisalhas.

Ninguém liga aos sinais!



Ninguém lê os sinais!

Sinais

Letra: Samuel Úria | Música: Hélder Gonçalves | Manuela Azevedo: voz, coros e percussões | Hélder Gonçalves: guitarra acústica tenor e programações | Miguel Ferreira: teclados | Pedro Biscaia: teclados | Pedro Santos: baixo | Pedro Oliveira: bateria | Produzido por Hélder Gonçalves | Gravado n' O Nosso Gravador por Nelson Carvalho. | Gravações adicionais: Hélder Gonçalves e Miguel Ferreira | Mistura: Nelson Carvalho, Estúdio Valentim de Carvalho,

Paço de Arcos | Masterização: Andy VanDette, Evolve Mastering, Nova Iorque



Vídeo

Guião, Realização e Edição: Vasco Mendes | Produção: Vasco Mendes e Zulmira Pereira | Assistente de Imagem: João Marques | Assistente de Produção e Catering: Gracja Zegarowicz | Making Of: Joana X | Fotografia de cena: Nuno Marques | Obrigado a: Adriana Júnior, Beatriz Mendes, Débora Maia, Eugenia Wasylczenko, Filomena Júnior, João Diogo Marques, Junta de Freguesia de Dornelas, Lucília Pereira, Manuel da Zulmira, Manuel Júnior, Orlando Ferreira, Paulo Sanches e Tia Judite.



Força de Produção