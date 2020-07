PNUD: milhões de pessoas na América Latina em risco da Covid-19

Nações Unidas, (Prensa Latina) Cerca de 142 milhões de pessoas na América Latina, quase um quarto da população da área, estão em risco de contrair o Covid-19 em rápida expansão, advertiu a ONU.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujos dados se baseiam na Iniciativa de Desenvolvimento Humano e Pobreza de Oxford, propôs três indicadores para capturar o risco de contágio na região.

Estes são a falta de acesso à água potável, o uso de combustíveis nocivos dentro das residências e a desnutrição.

Os latino-americanos estão profundamente preocupados não apenas com o contágio, mas também com sua renda, saúde, violência doméstica, falta de alimentos, discriminação, educação e superlotação em meio à pandemia, disse o relatório do PNUD.

A agência da ONU apelou para uma ação urgente para superar a pandemia e seu impacto na pobreza em todas as suas dimensões, agora e no futuro.

Atualmente, a região da América Latina, com mais de três milhões e meio de casos positivos de Covid-19, é a região mais afetada do mundo.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de infecções nesta área, seguido pelo Peru, Chile e México.

Além disso, o Brasil aparece agora como o segundo país do mundo com o maior número de mortes, contando com mais de 75.000.

